به گزارش خبرنگار مهر، این تعداد مقالات در فاصله زمانی دریافت مقالات که پیش از این 15 مرداد تعیین شده بود در سطح کشوری به دبیرخانه همایش رسیده است.

جدیدترین اخبار از همایش ملی "معماری فضاهای کتابخانه‌ای" ‌حاکی از آن است که مهلت دریافت آثار تا پایان مرداد در نظر گرفته شده است و پس از این مهلت کار انتخاب و داوری آثار آغاز خواهد شد.

همچنین مقرر است در حاشیه برگزاری همایش در روزهای 4 و 5 آذرماه نمایشگاهی با موضوع معماری کتابخانه‌ها و با حضور شرکتهای مهندسی و معماری در اصفهان برگزار شود که در این نمایشگاه شرکتهای فعال در زمینه طراحی و ساخت کتابخانه نقشه‌ها و ماکتهای خود را ارائه خواهد کرد.

این همایش به همت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه اصفهان) در روزهای 4 و 5 آذرماه در اصفهان برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن نزدیک کردن دیدگاههای معماران و مهندسان مشاور با متخصصان کتابداری درباره معماری و اجرای پروژه‌های ساختمانی کتابخانه‌ها است.