فناوریهایی که زندگی انسان را متحول خواهند کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر ابزارها و تولیداتی که بر پایه فناوری تولید شده اند از جمله انواع تجهیزات الکترونیکی و دیجیتالی به یکی از مهمترین جنبه های حیات انسان تبدیل شده اند که نبود یکی از این تجهیزات می تواند اختلالاتی گاه جبران ناپذیر در روند زندگی به وجود آورد.

در این میان برخی از این فناوریها در حال شکل گیری اند که در آینده ای نه چندان دور به کلی الگوی زندگی انسان را در بخشهایی خاص دچار تحول کرده و شکلی جدید به آن خواهند بخشید. در ادامه به بررسی برخی از این تکنولوژی ها پرداخته خواهد شد.

کتابخانه های دیجیتال: از فناوریهای ارزشمندی است که به تازگی رواج بسیار زیادی در جهان مجازی پیدا کرده و شرکتهای مختلفی به استفاده از آن روی آورده اند. در حال حاضر تمامی دوره های آموزشی موسسه ام آی تی به صورت آنلاین قابل دسترسی است و شرکت گوگل نیز به تازگی موتور جستجوی کتاب را راه اندازی کرده است. زمانی که هر نوع سئوال حقیقی را بتوان به صورت آنلاین و آنی پاسخ داد آنچنان دور نخواهد بود.

درمان ژنتیکی و سلولهای بنیادین: منشا بسیاری از بیماریها در ژن بدن انسان ریشه داشته و موروثی به شمار می روند. اما دانشمندان در مقابله با این منشا در تلاشند تا ژنها را تغییر داده و سلولهای آسیب دیده را به گونه ای تغییر دهد تا رشد عادی و معمولی داشته باشند. شاید روزی برسد که اختلالات موروثی هنگام تولد به اندازه بیماریهایی که اکنون عادی به شمار می روند، قابل درمان شوند.

اینترنت بی سیم جهانی: وایمکس، 3G، 4G و ... همگی به فناوری ای ارتباط خواهند یافت که اینترنت بی سیم جهانی نام گرفته است، فناوری که کاربرن با کمک آن می توانند در هر زمان و مکانی آنلاین باقی بمانند. داشتن چنین امکانی مستلزم امکان ارتباط کامل میان هر دو ابزار الکترونیکی در هر زمان و مکانی است.

روباتهای متحرک: رقابتهای اخیر دارپا (DARPA) که به منظور سنجش مکانیابی روباتها در حومه شهرها برگزار شد، می تواند خبر از تحولی بزرگ در زندگی انسان به همراه داشته باشد. تصور اینکه فردی برای برداشتن مدرکی مهم از خانه و انتقال آن به محل کار خود از اتومبیل شخصی اش بخواهد این کار را انجام دهد، چندان دور از ذهن نیست. به گزارش مهر، شاید به زودی بتوان کاروانهایی از روباتها را در میان بزرگراه ها مشاهده کرد که برای انجام ماموریتهای مختلف راهی مقصدی تعیین شده هستند.

سلولهای خورشیدی ارزان قیمت: قیمت سلولهای خورشیدی در حال کاهش هستند و در کمتر از 10 سال قیمت آن با قیمت انرژی الکتریکی برابری خواهد کرد. در عین حال در آینده ای نه چندان دور سلولهای خورشیدی به قسمتی لاینفک از ساختمانهای مسکونی و اداری تبدیل خواهند شد. در این صورت یک خانه مسکونی می تواند میزان قابل توجهی از انرژی خود را تامین کند.

فناوری جستجو رایانه ای بر پایه موقعیت: به زودی می توان به جای کلیک کردن بر روی مرورگرها از منزل خارج شد، تلفن همراه را به سوی موضوع مورد نظر برای مثال یک ساختمان اداری نشانه گرفته و کلیک کرد و سپس تمامی اطلاعات مورد نیاز درباره موضوع را به دست آورد. به بیانی دیگر به زودی در کنار سرورهای اینترنتی، سرورهایی برای مختصاتهای جغرافیایی و مکانهای مختلف ارائه خواهند شد.

چاپ سه بعدی رومیزی: پرینترهای سه بعدی می توانند هر طرح و نقشی را در قالب سه بعدی آن چاپ کنند. با ایجاد طراحی جدید و خلاقانه، افراد خواهند توانست این طرح ها را مشابه یک ماکت سه بعدی چاپ کرده و مورد استفاده قرار دهند.

شبیه سازی درمانی: در واقع ایده کلی که در پس فناوری شبیه سازی نهفته است، رشد دادن اندامهایی است که بتوانند جایگزین اندامهای آسیب دیده بدن شوند به گونه ای که بدن مجالی برای باز پس زدن آن نداشته باشد. در این صورت اندامهای سرطانی یا آسیب دیده را می توان بدون بروز کوچکترین مشکلی توسط اندامهای مشابه و سالم جایگزین کرد.

اقتصاد هیدروژنی: به جای صادرات و واردات حریصانه محصولات نفتی در کشورهای مختلف، انسان می تواند آب را به هیدروژن تبدیل کرده و از آن به عنوان سوخت استفاده کند. در این صورت تنها محصولی که در اثر سوخت هیدروژن به دست خواهد آمد، آب است و پس از آن نه آلودگی هوایی در کار خواهد بود و نه گرمای جهانی. بر اساس گزارش لایو ساینس، با این حال با در نظر گرفتن حجم و تراکم پایین این گاز، چگونگی ذخیره سازی آن همچنان به شکل یک مشکل آزار دهنده پا برجا است. هیدروژن به زودی به تنها ماده ای تبدیل خواهد شد که در میان هزاران ماده دیگر، جایگزین اقتصاد نفتی کنونی خواهد شد.