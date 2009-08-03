گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: تفسیرهای انحرافی از انتظار فرج عامل اصلی در تحریف فرهنگ مهدویت است. حجت‌الاسلام علی اکبر حاجی عزیزخانی افزود: باید منتظران واقعی امام زمان (عج) به شناخت درستی از این فرهنگ برسند. وی خاطزنشان کرد: دشمن با تحریف واقعیتهای اسلام سعی در انحراف جوانان داشته و آسیبهایی را به جوامع شیعه وارد می‌کند، بنابراین وظیفه اصلی مسئولان ابتدا شناسایی این مشکلات و آگاهی بخشی به نسل جوان در زمینه فلسفه انتظار و ظهور است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان گفت: آموزشهای دینی در مهدهای کودک باید طوری باشد که به رفتار تبدیل شود. حجت‌الاسلام علی دشتکی افزود: بزرگترین مشکل جامعه ما عدم توجه خانواده‌ها به آموزشهای ارائه شده در دهه اول زندگی بچه‌هاست.

- معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: با توجه به ضرورت حرکت در مسیر تبیین مسائل فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری، بحث پیوست فرهنگی یک حقیقت اجتناب‌ناپذیر است که باید مورد عنایت تمام مسئولان قرارگیرد. حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در استانداری هرمزگان، با تاکید بر ضرورت ارائه پیوست فرهنگی در طرحهای قابل اجرا گفت: تمام دستگاههای فرهنگی باید در کنار انجام سایر امور این مهم را نیز اجرایی کنند. وی افزود: بحث پیوست فرهنگی هنوز به طور کامل نهادینه نشده و لازم است در این خصوص اطلاع‌رسانی دقیقتری صورت پذیرد. وی با بیان نقش بسزایی که زنان در رشد و تکامل جامعه اسلامی دارند، تعیین اولویتهای فرهنگی و آموزشی مربوط به بانوان و خانواده را امری لازم و مفید خواند.

- برنامه هفتگی هیئت "امام سجاد (ع)" منطقه 12 تهران، سخنرانی در خصوص تاثیر اسلام بر فرهنگ جامعه ایران است. این هیئت در برگزاری مراسم شبهای شنبه از سخنرانی حجت‌الاسلام جواد کاظمی و مداحی محمدرضا عظیمی بهره می‌برد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تبلیغ دین نباید تنها به گفتار خلاصه شود،بلکه رفتار و کردار یک مبلغ باید گویای آرمانهای اسلامی باشد. حجت الاسلام سیدفرج الله موسوی اطهر در ادامه افزود: وظیفه مبلغ حساس و اثرگذار است و این افراد نباید خود را همه‌کاره دین بدانند و به دنبال القای تفکر خود به امت اسلامی باشند. وی در قسمت دیگری از صحبتهای خود گفت: هیچ تفکری یارای مقابله با تفکر اسلام را ندارد و باید در این راه هوشیار بود و مدبرانه عمل کرد تا بهانه‌ای به دست دشمنان اسلام داده نشود. مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: باید دراین شرایط که دشمن دوستی مذاهب را نمی‌تواند تحمل کند، با وحدت ملی وانسجام اسلامی به شان و منزلت اسلام عظمتی خاص ببخشیم.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: پیامبر اسلام (ص) از وجود شریف مهدی موعود (عج) و دولت کریمه آن حضرت به کرات سخن گفته وعقیده به مهدی موعود(عج) و مهدویت ازصدر اسلام در بین مسلمانان وجود داشته است. حجت‌الاسلام علی خادمی افزود: پیامبر اسلام(ص) از وجود شریف مهدی موعود(عج) و دولت کریمه آن حضرت به کرات سخن به میان آورده به طوری که آثار، علائم، نام و کنیه آن حضرت از طریق شیعه و سنی به تواتر بیان شده است، لذا عقیده به مهدی(عج) و مهدویت ازصدر اسلام در بین مسلمانان وجود داشته است. وی خاطرنشان کرد: در روایتی از پیامبر اسلام (ص) آمده است، دنیا تمام نخواهد شد تا اینکه مردی از اهل بیت من که مهدی نامیده می شود برمردم حکومت کند و جهان را پر از عدل و داد نماید و بشارت باد شما را بر مهدی که هنگام پراکندگی مردم در وقوع گرفتاریها و سختیها ظاهر شده و زمین پر از ظلم و جور را از عدل و داد پر کرده و دلهای پیروانش را سرشار از محبت نموده و عدل را فراگیر می‌کند. وی گفت: آنچه ما و مردم منتظر در این ایام باید به آن عنایت داشته باشیم این است که در برگزاری جشنهای میلاد آن حضرت به گونه ای رفتار نماییم که شان منتظران واقعی آن حضرت بوده و بدانیم این جشنها را برای چه کسی و چه شخصیتی برگزار می‌کنیم و آنچه از ما با این ارادت و محبت به آن حضرت در این مراسم بروز می‌کند، مطابقت و شباهتهایی با آن شخصیت والا مقام و عزیز داشته باشد لذا نباید طوری جشنها برگزار گردد که مقبول آن حضرت نباشد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، جوان را سرمایه جامعه و جوانی را سرمایه جوان دانست. حجت الاسلام نورالله ولی‌نژاد با بیان اینکه بهترین راه قدردانی از سرمایه، بهره برداری درست و قابلیت استفاده بهینه است، افزود: از توان، شور، نشاط و بالندگی جوان باید به خوبی استفاده شود و جوان نیز از جوانی خود به درستی بهره ببرد. وی تاکید کرد: یک جوان اگر خواستار رسیدن به کمال است، باید حضرت علی اکبر(ع) را سرمشق و الگوی خود قرار داده و با تاسی از آن حضرت قدر لحظات خوش زندگی را بداند.

- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، خواستار ایجاد مدارس فراغت شد. حجت الاسلام علی شکری در جلسه ساماندهی اوقات فراغت این استان، خواستار برنامه‌ریزی دستگاههای اجرایی و تخصیص اعتبار برای فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی برای جوانان و تلاش در جهت رفع آسیبهای اجتماعی آنان شد. وی با ارائه طرح ایجاد مدارس فراغت در سطح استان افزود: تمامی دستگاههای اجرایی استان به ویژه متولیان فرهنگی می توانند با استفاده از نیرو و توانمندیهای خود در ایجاد این مدارس تلاش کنند. حجت الاسلام شکری، هدف از ایجاد این گونه مدارس را برنامه‌ریزی یکپارچه و منظم برای ساماندهی اوقات فراغت نیروهای جوان و نوجوان جامعه در طول سال دانست و تصریح کرد: برنامه‌ریزیهای اوقات فراغت نباید مختص به سه ماه تابستان باشد بلکه باید بستری فراهم شود تا خانواده بتواند جهت استفاده فرزندان خود از اوقات فراغتشان برنامه بلند‌مدت و هدفمند داشته باشد. وی فقدان برنامه‌ریزی ملی منسجم و مدون در زمینه گذران اوقات فراغت را مه‌ترین مشکل در پوشش اندک نیازهای فراغتی جوانان از طریق برنامه‌های اجرایی دستگاههای مرتبط عنوان کرد.

- معاون فرهنگی، پژوهشی وآموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به اجرای طرح تربیت خطیب در هرمزگان گفت: آموزش مبلغین جهت تحقق اهداف فرهنگی سند توسعه پنجم ضروری است. علی اکبر انصاری راد با بیان این مطلب که تبلیغ چهره به چهره یکی از مهمترین، اساسی ترین و سنتی ترین روشهای تبلیغی و مایه دوام فرهنگ اسلامی است، افزود: تقویت این شیوه در نسل جدید موجب پیشبرد اهداف بلندمدت تبلیغ دینی خواهد شد. وی هدف از اجرای این طرح را ساماندهی اقشار تاثیرگذار و ارتقای سطح دانش و بینش خطبا، بهبود بخشیدن به روشهای ارائه خطابه و سخنوری، پاسخگویی به شبهات و بهره‌مندی از خطبا در مجالس تخصصی و علمی در راستای تامین بخشی از نیاز جامعه عنوان کرد. انصاری راد خاطرنشان کرد: در این طرح 20 نفر پس از مصاحبه عمومی و تخصصی از میان تحصیلکرده‌های حوزوی سطح دو انتخاب و توسط اساتید برجسته کشوری آموزش می‌بینند.