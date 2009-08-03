انجام تست رایگان پزشکی برای سالم زندگی کردن خبرنگاران / اعلام مراحل تست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خسروی روز دوشنبه با اشاره به این که مدرن ترین دستگاه های تکنوجیم در دنیا که به مدت هفت سال برند اول در دنیا بوده است را در کلینیک تندرستی – ورزشی تابان به کار گرفتیم تا کیفیت کار خود را در سطح بین المللی ارتقا دهیم گفت: خوب زندگی کردن به تمرین و ممارست بدنی نیاز دارد که باید در عصر حاضر از طریق علم ورزش به آن رسید.

وی افزود: به خاطرهمین نزدیکی ما علم ورزش و علم پزشکی ورزشی را در کنار هم دیدیدم و هر شخصی که وارد این مجموعه می شود ابتدا باید تست پزشکی ورزشی بدهد و پس از سلامت حداقلی که توسط پزشک و فیزیوتراپ سنجیده می شود برنامه تمرینی به فرد داده می شود.

وی ادامه داد: همچنین برای هر فرد مشاوره تغذیه و روانشناسی در نظر گرفته ایم که برای سلامت و پویایی افراد کمک قابل توجهی خواهد کرد. این مجموعه اولین مجموعه پزشکی – ورزشی است که در حال فعالیت است و به لحاظ امکانات و تجهیزات نیز منحصر به فرد است. تفاوت کار ما با دیگر باشگاه های ورزشی نیز تنها به مباحث پزشکی ورزشی و علمی آن بازمی گردد.

خسروی ادامه داد: این مجموعه هر روز ظرفیت پذیرش 300 نفر را دارد که هم زمان می توان 60 نفر را نیز چکاپ ورزشی کرد.هر ورزشکار که وارد مجموعه می شود دارای یک کلید حافظه است که با استفاده از هر دستگاهی میزان کالری سوزانده شده و فعالیت های انجام شده اش ذخیره می شود و در پایان وضعیت جسمانی او روی کاغذ خواهد آمد.

وی در پایان گفت: ما در روز خبرنگار آماده پذیرایی از جمعی خبرنگاران ورزشی محترم برای انجام تست سلامت جسمانی هستیم و معتقدیم خوب زندگی کردن خبرنگاران هم در کنار دیگر اعضای جامعه ورزشی کمک شایانی به ورزش خواهد کرد و قطعا برای حضور آنها در این مجموعه در روزهای آتی تسهیلات قابل توجهی را در نظر خواهیم گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس توافقی که بین انجمن نویسندگان ، خبرنگاران و عکاسان ورزشی با مسئولان کلنیک ورزش و تندرستی تابان صورت گرفته است، اعضای این انجمن می توانند روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده (17 و 18 مردادماه) و به مناسبت روز خبرنگار با مراجعه به این کلنیک تست سلامت رایگان بدهند.

براین اساس، روز شنبه 17 مرداد 60 نفر از همکاران مرد می توانند با ارائه کارت انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی در این تست شرکت کنند و روز یکشنبه 18 مرداد نیز 30 نفر از همکاران زن می توانند در این تست شرکت کنند.

ضمن اینکه براساس توافق صورت گرفته، در طول سال نیز اعضای انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی می توانند با ارائه کارت انجمن برای انجام تست سلامت از 50 درصد تخفیف برخوردار شوند.

کلنیک ورزش و تندرستی تابان در شهرک غرب، بلوار فرحزادی ، خیابان ارغوان غربی ، خیابان درختی، پلاک یک ، طبقه پنجم واقع شده است.