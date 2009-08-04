پریسا عشقی تهیهکننده این پروژه به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید فیلم تلویزیونی "سرقت ادبی" از مدتی پیش آغاز شده و اوایل شهریورماه آن را به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار کلید میزنیم.
تاکنون حضور سیدی برای بازی در این فیلم قطعی شده است و داستان آن درباره نویسندهای است که در ژانر پلیسی مینویسد. تا اینکه قتلی که اتفاق میافتد شبیه یکی از قتلهای کتابش است.
حضور رضا اردلان صدابردار، مسعود دلیری مدیر تولید و بهرام ملکی علوی برای همکاری در این فیلم قطعی شده است. مدتی پیش فیلم تلویزیونی "واقعیت مجازی" به کارگردانی بهشتی و تهیهکنندگی عشقی از شبکه یک پخش شد.
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