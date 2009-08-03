سیب زیردرختی روی دست کشاورزان ماند/ واردات سیب باید متوقف شود

علی عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، عدم فروش کنسانتره تولیدی کارخانجات استان از سال گذشته عنوان کرد و افزود: 30 درصد از سیب تولیدی استان را که 250 تا 300 هزارتن را شامل می شود سیب زیر درختی است.

وی با بیان اینکه 45 هزار و 402 هکتار باغ سیب در استان وجود دارد، اضافه کرد: امسال از این میزان اراضی پیش بینی می شود 975 هزار تن سیب برداشت شود که این میزان در سال گذشته 950 هزار تن بود.

عبدالله زاده با اشاره به اینکه فضای کافی در سردخانه های استان برای ذخیره سیب تولیدی استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: 40 درصد از سیب تولیدی استان قابلیت ذخیره سازی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: امسال 36 میلیارد ریال تسهیلات یارانه ای برای تجهیز و ساخت سردخانه های استان پرداخت می شود.

واردات سیب به کشور باید متوقف شود

عبدالله زاده با تاکید بر جلوگیری واردات سیب به کشور اظهارداشت: آذربایجان غربی با تولید سالانه حدود یک میلیون تن سیب مقام نخست کشور را داراست و توانایی تامین سیب مورد نیاز کشور را دارد.

وی تصریح کرد: واردات سیب باعث می شود انگیزه باغداران برای کشت این محصول کاهش یابد و آنان متضرر شوند و چه بسا مجبور شوند سیب خود را ارزانتر بفروشند بنابراین جلوگیری از واردات سیب امری ضروری است.

وی رفع مشکل نقدینگی در استان به اندازه کافی برای خرید و انتقال سیب تولیدی استان به سایر استانهای کشور و خرید تضمینی و عرضه مستقیم این محصول به سایر شهرهای استان را از راههای برطرف کردن مشکلات عدم فروش سیب زیر درختی در استان ذکر کرد.