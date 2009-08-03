سیستم مدرن HSE در سکوی نفتی ابوذر مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره فرزاد فرضی در خصوص جزئیات این قرارداد گفت: استقرار سیستم مدیریت ایمنی، محیط زیست و بهداشت در سکوهای عملیاتی و مناطق شرکت نفت فلات قاره جزء سیاست و استراتژی توسعه‌ای شرکت نفت فلات قاره است.

رئیس واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شرکت نفت فلات قاره افزود: پس از 2 سال ارزیابی و بررسی‌های اولیه، مجتمع تولید نفت ابوذر به دلیل جایگاه اول تولید در سکوهای دریایی تولید نفت و ساخت داخل بودن سکوها برقراری این سیستم در نظر گرفته شد‌.

فرشید نورایی مشاور HSE شرکت نفت فلات قاره نیز در این رابطه اظهار داشت: اجرای این سیستم در فاز نخست با هدف یافتن کاستی‌های موجود و تعیین اولویت‌بندی برای رفع کاستی‌ها انجام خواهد شد و پیش بینی می کنیم بر اثر اجرای این سیستم عملکرد HSE سکوهای مجتمع تولید نفت ابوذر به سطح استانداردهای روز جهان برسد‌.

وی یادآور شد: عدم بروز حوادث انسانی و تاسیساتی، ارتقای بهداشت حرفه‌ای و شغلی به شرایط ایده‌آل، حفاظت از محیط زیست، کاهش ضرر و زیانهای حین انجام کار و نیز مقابله با حوادث و بحرانهای احتمالی از اهداف اجرای این سیستم است‌.

کهیلا ملازمی مدیر بخش HSE و ریسک شرکت DNV نروژ در رابطه با اجرای این طرح گفت: شرکت DNV با 160 سال سابقه در زمینه ارائه مشاوره‌های ارزیابی ریسک و شرکتی مورد اعتماد کمپانی‌های بزرگ جهان بوده که ‌در زمینه صنایع نفت و به ویژه صنایع فرا ساحلی نفت دارای تجارب و سابقه درخشانی است‌.

مدیر اجرایی پروژه استقرار سیستم HSE در سکوهای ابوذر تاکید کرد‌: در اجرای این سیستم علاوه بر ارتقای وضعیت ایمنی، محیط زیست و بهداشت مجتمع ابوذر، دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا به مسئولین و کارکنان HSE در سکوها منتقل خواهد شد‌.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 70 شرکت در سطح جهان، استفاده‌کنندگان این سبک از خدمات DNV هستند، تصریح کرد: روش و سبک پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی بر پایه مشارکت، حدود 30 سال است که توسط DNV در جهان اجرا می‌شود و شرکت نفت فلات قاره ایران، به عنوان پیشگام‌ بهره‌گیری از روشهای کارآمد و روز جهان، پایه گذار استفاده از این روش در ایران شده است‌.

ملازمی با تاکید بر اینکه در جریان اجرای این سیستم اکثر پرسنل سکوها در اجرای طرح مشارکت داده خواهند شد، احتمال داد که اجرای فاز اول این طرح شامل بررسی کاستی‌ها و تهیه نیازهای اجرای طرح به 8 ماه زمان نیاز دارد.