استادان کارگاه "سازماندهی اسناد الکترونیک" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مباحث آموزشی کارگاه "سازماندهی اسناد الکترونیک" که در روزهای 14 و 15 مرداد برگزار می‌شود توسط غلامرضا عزیزی، رضا فراستی، بهناز زرین‌کلکی و محمدزاده تدریس می‌شود.

عزیزی عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، فراستی مدیر اطلاع رسانی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، زرین کلکی کارشناس سازمان اسناد و محمدزاده مدیر عامل شرکت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ایران نوسا محورهایی چون "ماهیت اسناد" با زیرشاخه‌های تعریف و انواع سند؛ تفاوتها و شباهتها، اسناد غیر الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، "مدیریت اسناد الکترونیکی" با زیرشاخه‌های امنیت و کنترل، ارسال و دریافت، تولید و نگهداری، انتشار و اداره و "سازماندهی اسناد الکترونیکی" با زیرشاخه‌های ارزشیابی، نگهداری دائمی و اطلاع رسانی را آموزش می‌دهند.

کارگاه "سازماندهی اسناد الکترونیک" به صورت تئوری و عملی در روزهای یادشده از ساعت 9 تا 16 در ساختمان گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و به شرکت‌کنندگان گواهی شرکت با اعتبارنامه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری داده می‌شود.

از برنامه‌های جانبی این کارگاه بازدید از ساختمان گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی است که ساعت 10 روز 14 مرداد خواهد بود.