ساخت و ساز غیرمجاز بافت گرگان را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغلی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ر شورای شهر گرگان افزود: 95 درصد پروانه های صادر شده شهر گرگان مربوط به مالکانی است که مازاد پروانه اقدام به ساخت و ساز می کنند.

وی اظهار داشت: متاسفانه مالکان بدون گرفتن مجوز اقدام به ساخت و ساز می کنند که این پدیده در مناطق حاشیه شهر بیشتر مشهود است.

وی خاطرنشان کرد: مصالح استقاده شده در این نوع سازه ها کم دوام بوده و از مهندسان واجد شرایط برای نطارت استتفاده نمی شود.

به گفته چراغعلی، همکاری دستگاههای متولی مانند دادگستری، نیروی انتطامی، فرمانداری و ... برای برخورد با این معضل در منطقه ضرروی بوده و باید اقدام جدی در این حوزه شود.

عضور شورای شهر گرگان بیان داشت: ساخت و ساز غیر مجاز در مطنقه از جمله نگرانیها بوده و تعامل بخشهای مختلف در این بخش ضروری است.

رئیس شورای شهر گرگان نیز گفت: برای ساخت تله کابین در مطنقه مجوزهای لازم در حال اخذ است و این طرح از سوی شرکت آرین پارسه کیش در منطقه اجرا می شود.

قاسم حاجی محمدی افزود: در هر هفته در جلسه علنی شورا 10 تا 12 مصوبه مصوب می شود که برای اجرایی شدن آن برنامه ریزی می شود.

وی اظهار داشت: ایجاد معبر، تملکات، لوایح مربوط به ایجاد فضای سبز، پلها، جدولها از جمله مصوبات شورا بوده و کلیه طرحهیا شورا تا پایان دوره تکمیل می شود.

حاجی محمدی به طرح پارک بازی کودکان اشاره و اضافه کرد: شهردرای برای ساخت این طرح در منطقه هزارپیچ گرگان در حال تملک زمین است تا با استفاده از بخش خصوصی این طرح اجرایی شود.

شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.