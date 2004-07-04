اختلاف نظر بر سر حضور نظاميان كشورهاي عربي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، اين موضوع همچنين منجر به اختلاف نظر ميان اياد علاوي نخست وزيرعراق و نيروهاي آمريكايي دراين كشورشده است.احزاب و نيروهاي شيعه و كرد در راس مخالفان حضور نظامياني از كشورهاي عربي در عراق قرار گرفته اند.

اياد علاوي نخست وزير عراق هم با هرگونه استقرار نظامياني از كشورهاي عربي كه در طول يك ساله گذشته مواضع منفي را در برابر تحولات عراق اتخاذ كرده اند، به شدت مخالف است.



" ابو اكبر الساعدي" ازسران مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در اين رابطه مي گويد: مواضع كشورهاي عربي درحمايت از صدام، مخالفت با جنگ آمريكا عليه عراق كه منجر به سرنگوني رژيم سابق شد و پس از آن به رسميت نشناختن شوراي حكومت انتقالي عراق دلايلي مهمي را تشكيل داد تا حساسيت هايي را درباره حضور نظامياني از كشورهايي عربي در نيروهاي چند مليتي به وجود بياورد.

اتحاديه ميهني كردستان عراق به رياست جلال طلباني نيز در بيانيه اي، اعلام كرد: كشورهاي عربي هميشه درباره مسئله كردهاي عراق موضع منفي داشته اند، به ويژه مواضع اين كشورها درباره ظلم وستم صدام رئيس جمهور سابق عراق عليه كردهاي اين كشور باعث شد تا دخالت كشورهاي عربي در وضعيت داخلي عراق غير مناسب به نظر بيايد.

روزنامه فرامنطقه اي الحيات در ادامه آورده است: به نظرمي رسد اين مخالفت به دليل آن است كه شيعيان و كردها به نظاميان كشورهاي عربي به عنوان عوامل تهديد منافع خود مي نگرند، شيعيان و كردها حضور اين نظاميان را اقدامي در جهت حمايت و اجراي اهداف عرب هاي سني در عراق مي دانند.

وزير امور خارجه عراق نيز در اين زمينه گفت موضوع استقرار نيروهاي كشور هاي عربي درعراق را در نشست اتحاديه عرب در تونس و قاهره مطرح كرده اما با بي تفاوتي مسئولان كشورهاي عربي روبرو شد.

هوشيار زيباري درگفتگويي با روزنامه الحيات اظهار داشت: آمريكايي ها هم اكنون دخالت نظامياني از نيروهاي كشورهاي عربي را در عراق تاييد مي كند چرا كه معتقدند اين امر مشروعيت بيشتري را به حضور نيروهايشان درعراق مي دهد.

وزيرامورخارجه عراق افزود: حضور نظاميان عربي درعراق به آمريكايي ها اين فرصت را خواهد داد تا دو مسئله مهم را در عراق حل كنند اول: حملات به نظاميان خارجي و موضع تاييد كننده كشورهاي عربي درباره آن و دوم مسئله امنيتي در مثلث سني عراق است، به ويژه اينكه حضور نيروهاي عربي درمناطق مثلث سني اوضاع اين مناطق را به عنوان تهديدي عليه نيروهاي خارجي تغيير و رو به آرامش خواهد برد.

مبدر الويس رئيس حزب سوسياليست ناصري درعراق نيز درمصاحبه با روزنامه الحيات با انتقاد ازاعزام نكردن نيرواز سوي كشورهاي عربي به عراق در دوره زماني گذشته، با استقرار فعلي نظامياني از كشورهاي عربي درعراق موافقت كرده است .