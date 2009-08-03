ستاد حوادث استان زنجان به پمب بنزین سیار مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ماشاالله پور طلوعی با اشاره به هدف این پروژه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به حادثه خیز بودن استان زنجان و بروز حوادث و بلایای طبیعی از جمله سیل، زلزله در استان و از طرفی آسیب دیدن جایگاه های پمپ بنزین در مناطق حادثه دیده و عدم سوخت گیری خودروهای امداد و نجات و آمبولانسها و خودروهای امدادی در این مناطق اجرای این طرح ضروری بود.

وی ادامه داد: با وجود مشکل اساسی در روند سوخت گیری در مناطق آسیب دیده در زمان وقوع حوادث و بلایا و جهت تسریع در روند امدادرسانی و کمک رسانی در مناطق آسیب دیده توسط گروه ها و تیمهای عملیاتی امداد و نجات جمعیت هلال احمر و دستگاه های اجرایی عضو ستاد حوادث غیر مترقبه با همکاری استانداری زنجان با جذب اعتباری بالغ بر 18 میلیون تومان اقدام به خرید دو دستگاه جایگاه سوخت سیار چرخ دار کند.

پورطلوعی ظرفیت هر جایگاه سوخت سیار را 28 هزار لیتر اعلام کرد و افزود: این جایگاه دارای یک دستگاه تک دیسپنسر و یک تلمبه با دو نازله و همچنین مجهز به پمپ شناور است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: این جایگاه سوخت مجهز به تانک مانیتورینگ با امکانات اتصال به شبکه سراسری و انتقال اطلاعات از طریق پیامک مجهز به ABS و EBS مطابق با آخرین فناوری ساخت شاسی با امکان توزیع سوخت به طور متوسط برای 30 خودرو در ساعت است.

پورطلوعی از دیگر ویژگی های این جایگاه را قابلیت توزیع همزمان تک و دو فرآورده (بنزین معمولی و گازوئیل) را عنوان داشت و افزود: این جایگاه با دارا بودن دیزل ژنراتور سه فاز 10KVA با موتور برق تک فاز 7600KVA با سیستم Lavel gaugeExess در برابر حوادث ناشی از آتش سوزی ایمن است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با اشاره به تجهیز پایگاه های امداد و نجات گفت: این جمعیت با همکاری حمل و نقل و پایانه های استان زنجان به منظور تجهیز پایگاه های امداد و نجات جاده ای استان تجهیزاتی به ارزش 90 میلیون ریال، خریداری کرد.

پورطلوعی این تجهیزات را شامل دو دستگاه کانکس براساس مصوبات کمیسیون امداد و نجات جاده ای و کمیته ایمنی و تصادفات جاده ای استان خریداری و در پایگاه جاده ای نصب خواهد شد.