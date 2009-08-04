هر هکتار جنگل 68 تن غبار جذب می کند/ مراقب تنها چاره فعلی غبار باشیم!

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، ریزگردهای عربی این روزها و ماههای اخیر دیگر به مهمان همیشگی استانهای مختلف کشور تبدیل شده اند که چاره اندشی و استفاده از جایگاه نهادهای بین المللی می تواند راهکار حل معضل موجود باشد.

این در حالی است که به نظر می رسد در شرایط کنونی تنها راه حل ممکن، حفاظت از عرصه های جنگلی و مرتعی به منظور مقابله با این پدیده خطرناک زیست محیطی است که شاید امروز ضرورت آن را بیش از هر زمان دیگری دریابیم.

در شرایط فعلی برای تجربه نفس های خالی از غبار، باید به دنبال داشته های طبیعی سرزمین خود رفته و دلخوش به بهبود وضعیت کویرهای کشورهای همسایه نباشم.

اتخاذ تدابیر اصولی برای مبارزه به پدید بیابان زایی در کشور، حفظ و حراست عرصه های جنگلی موجود، فرهنگسازی در زمینه درختکاری و عدم تخریب مراتع و جنگلها، گسترش فعالیتهای آبخیزداری، رسیدگی به امور تالابها و منابع آبی کشور و بهره برداری اصولی از این منابع از راهکارهایی است که باید در شرایط فعلی در دستور کار قرار گیرد.

جنگلهای لرستان 22 میلیون تن اکسیژن تولید می کنند

عضو جامعه جنگلبانی ایران در این رابطه به خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد گفت: استان لرستان با داشتن 885 هزار هکتار جنگل و حدود یک میلیون و 200 هکتار اراضی مرتعی یکی از استانهای منحصر به فرد در این زمینه محسوب می شود.

محمد حسین بیرانوند یادآور شد: این در حالی است که مساحت کل جنگلهای زاگرس حدود 5.2 میلیون هکتار است که بیش از 18 درصد از این جنگل ها در استان لرستان قرار دارد.

وی با اشاره به نقش بی نظیر جنگلهای در بهبود شرایط آ ب و هوایی کره زمین، خاطر نشان کرد: جنگلهای لرستان بیش از 22 میلیون تن اکسیژن تولید می کنند.

هر هکتار جنگل 68 تن غبار جذب می کند/ جنگلهای لرستان و جذب سالانه 60 میلیون تن غبار

عضو جامعه جنگلبانی ایران با بیان اینکه هر هکتار جنگل می تواند 68 تن غبار را جذب کند، بیان داشت: با این اوصاف جنگلهای لرستان در سال بیش از 60 میلیون تن گرد و غبار هوا را جذب می کنند.

بیرانوند با تاکید بر ضرورت حفاظت از عرصه های جنگلی، یادآور شد: شاید یکی از مهمترین علت سیلابهای اخیر در 16 استان کشور و از بین رفتن تعدادی از هموطنانمان ناشی از تخریب عرصه های جنگلی و مراتع باشد.

وی با تاکید بر اینکه تخریب جنگلها، سایر مناطق دیگر کشور را نیز تهدید می کند، بیان داشت: اگر امروز مسئولان به حفظ جنگلها و مراتع توجه نکنند شاید سرنوشت لرستان نیز در سالهای آینده مانند برخی استانهای کشور باشد.

عضو جامعه جنگلبانی ایران جبران خسارت به مراتع و جنگلها را کاری سخت و گران ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر مهم ترین عامل تحریب جنگلها و منابع طبیعی در کشور ما انسان محسوب می شود.

بیرانوند افزایش جمعیت دام و چرای بی رویه، توسعه اراضی کشاورزی، تامین چوب از درختان برای سوخت و آتش سوزی جنگلها را از عمده ترین مخاطراتی دانست که جنگلها را تهدید می کند.

وی تصریح کرد: رخ دادن سیلهای مهیب در کشور، خیزش طوفانها و بادهای سنگین و ایجاد گرد و غبارهای روان در سطح بسیاری از استانها و مناطق کشور ناشی از تبعات تخریب پوشش گیاهی در کشور است.

عضو جامعه جنگلبانی ایران با اشاره به عواقب گرد و غبار در کشور، خاطر نشان کرد: افزایش آلودگی هوا و بروز پدیده گرد و خاک در کشور موجب ایجاد انواع بیماریهای عروقی و تنفسی، عفونت های چشم و گلو، بروز انواع بیماریهای گیاهی و بسته شدن روزنه برگها و اختلال در سیستم فیزیولوژی گیاه می شود.

وی نسبت به تبعات پدید گرد و غبار و تخریب جنگلها د کشور هشدار داد و یادآور شد: حفظ عرصه های جنگلی و مرتعی در شرایط کنونی وظیفه همه مردم و دوستداران طبیعت است که باید بیش از یش مورد توجه قرار گیرد.

به هر حال به نظر می رسد در شرایط کنونی یکی از عواملی که می تواند حداقل چاره ای برای درد گرد و غبار که گویا بی درمان می نماید حفاظت از عرصه های جنگلی و توسعه جنگلهای و مراتع در سطح کشور و لرستان است.