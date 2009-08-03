"فیلیپه ماسا" از بیمارستان مرخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، ماسا امروز سه شنبه به همراه همسر و پزشک اختصاصی خود از فرودگاه بین المللی بوداپست راهی سائوپائولو برزیل شد.





اتومبیل فراری ماسا پس از سانحه

وی گفت: خدا را شکر می کنم که وضعیت جسمانی ام رو به راه شده است. در حال حاضر تنها در منطقه چپ چشمم کمی تورم وجود دارد. از اینکه به برزیل بازمی گردم تا درمان خود را پی بگیرم خوشحالم.

ماسا روز شنبه هفته گذشته در حالی که با سرعت 190 کیلومتر در ساعت در حرکت بود با قسمت رهاشده ای از یک اتومبیل برخورد کرد و همین امر کنترل وی را بر هم زد تا آنجا که با لاستیک های پیست برخورد کرد و از ناحیه جمجمه بشدت آسیب دید.