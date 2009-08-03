  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

"فیلیپه ماسا" از بیمارستان مرخص شد

"فیلیپه ماسا" از بیمارستان مرخص شد

"فیلیپه ماسا" ، راننده برزیلی فراری، که هفته گذشته در رقابت های گرندپری مجارستان دچار سانحه شده بود، از بیمارستان مرخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، ماسا امروز سه شنبه به همراه همسر و پزشک اختصاصی خود از فرودگاه بین المللی بوداپست راهی سائوپائولو برزیل شد.



اتومبیل فراری ماسا پس از سانحه

وی گفت: خدا را شکر می کنم که وضعیت جسمانی ام رو به راه شده است. در حال حاضر تنها در منطقه چپ چشمم کمی تورم وجود دارد. از اینکه به برزیل بازمی گردم تا درمان خود را پی بگیرم خوشحالم.

ماسا روز شنبه هفته گذشته در حالی که با سرعت 190 کیلومتر در ساعت در حرکت بود با قسمت رهاشده ای از یک اتومبیل برخورد کرد و همین امر کنترل وی را بر هم زد تا آنجا که با لاستیک های پیست برخورد کرد و از ناحیه جمجمه بشدت آسیب دید.

کد مطلب 923314

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها