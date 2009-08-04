هدفمان حضوری قدرتمند در لیگ است/ از مهابادی حمایت می کنیم

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تیم مقاومت به بهترین شکل تمرینات آماده سازی اش را برای حضور در لیگ برتر پشت سرگذاشته، گفت: در این مدت مهابادی با انگیزه بسیار زیاد تیم را جهت حضور در مسابقات لیگ برتر آماده کرده و با توجه به اردوها و دیدارهای تدارکاتی برگزار شده، قطعا می توان به کسب نتایج مطلوب این تیم در لیگ برتر امیدوار بود.

وی با بیان اینکه از وضعیت فعلی تیم رضایت کامل داریم، افزود: هدفمان این است که در مسابقات لیگ برتر با قدرت به میدان رفته و در نهایت به جایگاه بهتری نسبت به فصل گذشته دست یابیم. همچنین برخلاف دو فصل اخیر در جام حذفی نیز مانند چندسال پیش به عنوان مدعی قهرمانی شرکت خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه مقاوت سپاسی شیراز با بیان اینکه به عنوان تنها تیم شیرازی لیگ برتر قصد داریم از اعتبار فوتبال شهرمان در لیگ برتر دفاع کنیم، اظهار داشت: یکی از اصول مهم این باشگاه حمایت کامل از کادرفنی است، مطمئن باشید همانند پیروانی از مهابادی حمایت می کنیم و اگر اتفاق خاصی نیفتد با این مربی به نتایج مدنظر هم دست پیدا می کنیم.

وی در مورد غلامحسین پیروانی هم تصریح کرد: ایشان از خانواده مقاومت بوده و جداشدنی هم نیستند. البته به علت وظیفه ملی که برعهده گرفته اند و همچنین تاکید فدراسیون فوتبال بر یک شغل بودن مربیان تیم‌های مختلف ملی، در حال حاضر نمی توانیم سمتی رسمی درباشگاه را به ایشان واگذار کنیم.

جعفری با بیان اینکه تا هفته پنجم تیم‌ها برای محک زدن همدیگر در مسابقات شرکت می کنند و پس از آن باید در مورد وضعیت تیم‌ها اظهار نظر کرد، در خصوص دیدار هفته نخست این تیم برابر پیکان گفت: این تیم همانند ما در کادرفنی و بازیکنان تغییراتی داشته است. البته تمام دیدارهای لیگ برتر سخت است اما ما برای پیروزی در این دیدار خارج از خانه و شروع لیگ با یک نتیجه روحیه بخش برابر این تیم به میدان خواهیم رفت.