سالانه 100 کیلومتر بزرگراه در بوشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، هاشم علیپور فاز بعد از ظهردوشنبه در نشست بهسازی منازل مسکونی روستای شاه پسرمرد افزود: همچنین 85 کیلومتر راه روستایی روکش و 100 کیلومتر روکشهای جاده های استان اصلاح، مرمت و تعویض می شود.

وی با بیان اینکه هشت درصد از بزرگراه‌ ها کشور در این استان است، اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 48 کیلومتر راه روستایی در نقاط محروم استان ساخته شد و بالغ بر 120 کیلومتر از راه‌ های استان نیز بهسازی شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر گفت: در بخش ساخت پلهای ارتباطی و سوق‌الجیشی نیز دو پل بسیار بزرگ و حیاتی در سال گذشته شروع به فعالیت کرده ‌اند که بیش از 50 میلیارد ریال در این بخش هزینه شده است.

علیپور فاز از اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح راهسازی روستای شاه پسرمرد دشتستان خبر داد و گفت: 17 کیلومتر اول راه روستای شاه پسرمرد در سال 88 به بهره‌ برداری می‌ رسد.

وی افزود: باید با اجرای روشهای استاندارد و بهینه ‌سازی به سمتی حرکت کنیم که با حداکثر استفاده از منابع و حداقل هدر رفت منابع به بهره ‌وری مناسب در آسفالت برسیم.

فرماندار دشتستان نیز گفت: توجه دولت و مسئولان به بهسازی و ساماندهی این منطقه یک اتفاق مبارک برای مردم روستای شاه پسر مرد است.

غلامحسین زارعی با بیان اینکه همکاری و مساعدت اهالی روستا در اجرای طرح مذکور ضروی است، افزود: اداره راه و ترابری شهرستان نسبت به بهسازی و هموار کردن مسیر گردنه شاه پسر مرد اقدام کند.