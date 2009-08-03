دانش آموزان برای انتخاب رشته از مشاوره کارشناسان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسن پور بعد از ظهر دوشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: این تعداد مشاوره در مناطق 17 گانه آموزشی آموزش و پرورش در استان، دانش آموزان را در انتخاب رشته دانشگاهی کمک خواهند کرد.
وی اظهار داشت: مشاوران مستقر در پایگاه های انتخاب رشته با استفاده از جدیدترین روشهای انتخاب رشته و نرم افزارهای پیشرفته داوطلبان را برای ورود به دانشگاه ها و مراکز آموز عالی راهنمایی می کنند.
معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: انتخاب رشته اینترنتی کنکور از پنجشنبه 15 مردادماه آغاز می شود و تا یکشنبه 18 مردادماه ادامه خواهد داشت که بر اساس آن داوطلبان می توانند 100 رشته را انتخاب کنند.
حسن پور افزود: داوطلبان باید ابتدا به رشته هایی توجه کنند که مورد علاقه شان است و پس از آن محل رشته ها را مورد توجه قرار دهند تا از نظر امکانات در این محلها مشکلی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه داوطلبان سعی کنند رشته هایی انتخاب کنند که بومی آنجا باشند، گفت: داوطلبان اگر از استان، ناحیه و قطب بومی خود رشته هایی را انتخاب کنند علاوه بر اینکه از امتیازات بومی گزینی استفاده می کنند در محلهایی شاغل به تحصیل می شوند که از نظر معیشتی مشکلی برای آنها به وجود نمی آید.
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