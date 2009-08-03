دانش آموزان برای انتخاب رشته از مشاوره کارشناسان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسن پور بعد از ظهر دوشنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: این تعداد مشاوره در مناطق 17 گانه آموزشی آموزش و پرورش در استان، دانش آموزان را در انتخاب رشته دانشگاهی کمک خواهند کرد.

وی اظهار داشت: مشاوران مستقر در پایگاه های انتخاب رشته با استفاده از جدیدترین روشهای انتخاب رشته و نرم افزارهای پیشرفته داوطلبان را برای ورود به دانشگاه ها و مراکز آموز عالی راهنمایی می کنند .

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: انتخاب رشته اینترنتی کنکور از پنجشنبه 15 مردادماه آغاز می شود و تا یکشنبه 18 مردادماه ادامه خواهد داشت که بر اساس آن داوطلبان می توانند 100 رشته را انتخاب کنند .

حسن پور افزود: داوطلبان باید ابتدا به رشته هایی توجه کنند که مورد علاقه شان است و پس از آن محل رشته ها را مورد توجه قرار دهند تا از نظر امکانات در این محلها مشکلی نداشته باشند.