تسخیری در گفتگو با مهر: اعلامیه حقوق بشر اسلامی هنوز ضمانت اجرایی ندارد

آیت الله محمد علی تسیخری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در آستانه 14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعلامیه حقوق بشر اسلامی گفت: تصویب این اعلامیه 10 سال طول کشید و جلسات کارشناسی آن در پایتختهای مختلف انجام شد که آخرین جلسه کارشناسی حقوق بشر اسلامی در تهران برگزار و من مسئول آن جلسه با حضور کشورهای اسلامی بودم.

وی در ادامه با تأکید بر برتری های اعلامیه حقوق بشر اسلامی نسبت به اعلامیه حقوق بشر جهانی گفت: مقدمه این اعلامیه با مواد آن منسجم است و در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر مزیتها و برتریهایی دارد. این اعلامیه براساس یک ایدئولوژی و زیربناهای اعتقادای تنظیم شده و مواد بیشتری را هم نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر تأمین می کند.

آیت الله تسیخیری گفت: قرار بود سازمان کنفرانس اسلامی کمیته ای برای طراحی مکانیسم اجرایی اعلامیه حقوق بشر تشکیل دهد، اما این کمیته نتوانست به یک مکانیسم مسلم برسد و هنوز به مقام اجرا نرسیده و نمی توان تأیید کرد که کشورهای اسلامی این اعلامیهه را اجرا می کنند.

دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضرورت تشکیل مجلسی متعهد برای اجرای موارد اعلامیه حقوق بشر اسلامی را که سال 1369 به تصویب رسیده مورد تأکید قرار داد و گفت: این مجلس باید دارای نفوذ قوی باشد تا اجرای این موادی که بعد از سالها به تصویب سران کشورها رسیده تضمین شود.

وی همچنین اظهار داشت: مواد اعلامیه حقوق بشر اسلامی براساس عدالت و گرایش اسلام به سوی صلح تنظیم شده است و اعتقاد دارم که تمام این موارد در قانون اساسی به بهترین وجه آمده و امیدواریم در تمام قانونهای اساسی جهان اسلام منعکس شود و ضمانت اجرایی بیابد.

