انتقاد رهبران دینی جهان از رویکردهای ضداخلاقی دنیای مدرن؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

انتقاد از بی‌توجهی واتیکان برای مقابله با آنفلوآنزای خوکی

درحالی که دهها هزار نفر از مردم سراسر دنیا روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای مراسم عشای ربانی و دیدارهای عمومی پاپ گردهم جمع می‌شوند، واتیکان هنوز هیچ اقدامی برای مقابله با همه‌گیری آنفلوآنزای خوکی نداشته است .

دکتر جیوانی روکی مدیر بخش بهداشتی واتیکان و کارشناس بیماریهای عفونی اظهار داشت: واتیکان، براساس نظارت هوشمندانه و متعادل اطلاعاتی که از سازمان بهداشت جهانی دریافت کرده ، از اتخاذ رویکرد آماده باش در مقابله با ویروس H1N1 که به بیماری آنفلوآنزای خوکی منتهی می شود پرهیز کرده است.

وی گفت: دپارتمان سلامت و بهداشت واتیکان چون هرسال به ارائه چرخه معمول واکسنهای آنفلوآنزا به کارمندان و خانواده های آنها ادامه می دهد. اما اقدامات ویژه ای اتخاذ نکرده مگر اینکه فردی از کشوری وارد شود که نشانه های هشدار دهنده داشته باشد. این رویکرد یعنی واتیکان این بیماری واگیردار را چندان جدی نگرفته است.

وی افزود: اگر توصیه های سازمان بهداشت جهانی هشدار دهنده می شد یا ایتالیا هشدارهای ویژه ای ارائه می داد واتیکان نیز به صورت موقت این گردهمایی های مردمی و دیدار آنها با پاپ را لغو می کرد.

جلسه شورای عمومی کلیسای ارتدکس روسیه در اوکراین آغاز شد

برای نخستین بار در تاریخ معاصر جلسه شورای عمومی کلیسای ارتدکس روسیه در کیف پایتخت اوکراین آغاز و پاتریاک کریل روز دوشنبه 5 مرداد ماه وارد اوکراین شد تا ریاست این شورا را برعهده گیرد.

پاتریاک کریل رهبر روحانی کلیسای ارتدکس روسیه در جلسه افتتاحیه این شورا گفت: امروز ما به بحث درباره موضوعات مهمی مربوط به زندگی دروخی و بیرونی کلیسای خود می پردازیم و تنها این تفکر که برگزاری این شورا در کیف از اهمیت بسیاری در سرنوشت کلیسای ارتدکس روسیه برخوردار است می تواند جلسه ما را با روحیه و انرژی آغاز کند.

پاتریاک مسکو همچنین به ماهیت تاریخی این جلسه اشاره کرد و گفت: جلسه پیشین این شورا که در صومعه الکساندر نوسکی در سنت پیترزبورگ برگزار شد نیز تاریخی بود.

برگزاری شورای عمومی کلیسای ارتدکس روسیه با سفر پاتریاک به مسکو به عنوان دیدار سنتی و تابستانی پاتریاک با روحانیون ارشد ارتدس روسیه به طور همزمان برنامه ریزی شده بود.

براساس گزارشی که پیشتر منتشر شده بود رهبران کلیسای ارتدکس روسیه که به پایتخت جنوبی دینی کلیسای ارتدکس روسیه از مناطق مختلف آمده اند موضوعات مختلفی را درباره زندگی کلیسا به بحث گذاشتند این جلسه دربرگیرنده هفت عضو دائمی شورا و پنج عضو موقت آن است.

در این دیدار قرار است یک هیئت مشورتی تعیین شود که بین جلسات تصمیم گیری کلیسا تشکیل جلسه دهند و برخی از اسناد به تصویب اعضای شورا برسد؛ این درحالی است که براساس اظهارات سخنگوی کلیسا مسئله جدایی جوامع ارتدکس در اوکراین موضوع این گفتگوها نخواهد بود. مسئله دیدار اخیر پاتریاک کریل از مقر پاتریاک ارتدکسها در قسطنطنیه نیز از موضوعات مورد بحث خواهد بود. هیئت کارشناسان اقتصادی کلیسا نیز بیانیه ای با عنوان " اقتصاد و اخلاق" درباره بحران جهانی اقتصاد ارائه خواهند کرد.

این جلسه تا 14 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

دالایی لاما بحران اقتصادی جهان را فرصت تفکر درباره ارزشهای بشری دانست

دالایی لامادر سخنرانی خود در دانشگاه ورشو لهستان اظهار داشت که بحران جهانی اقتصاد فرصتی برای بررسی دوباره ارزشهایی است که به اقتصاد و مسائل مالی مربوط می‌شوند.

دالایی لاما در جمع مخاطبان خود در دانشگاه ورشو که عمدتاً دانشجویان آن را تشکیل داده بودند گفت: شاید این بحران سخت بتواند درسی باشد تا درباره سایر ارزشهای انسانی فکر کنیم وتنها پول را مدنظر نداشته باشیم. ما از این بجران چه چیزهایی یاد گرفته‌ایم؟ در امور مالی ما به صداقت و راستی احتیاج داریم و شفافیت در این گونه مسائل بسیار ضروری است.

رهر معنوی بودائیان تبت گفت: البته دانش و تجربه من در عرصه مالی و اقتصادی صفر است اما می‌دانیم که پول مسئله مهمی است و بدون آن نمی‌توان زندگی کرد. البته پول مسئله مهمی است اما ارزشهای دیگری چون شادمانی خانواده، سعادت جامعه و رضایت بیشتر در زندگی بشر نیز وجود دارند.

دالایی لامای چهاردهم گفت: این بحران ریشه در حرص و آز و فقدان شفافت در دنیای مالی دارد. فکر می‌کنم یکی از مسائلی که تمام تجارت پیشگان باید بیاموزند این است که در کارهای خود باید صادف و شفاف باشند.

دالایی‌لاما حرص و آز اقتصاد جهان ما را تقبیح کرد

رهبر معنوی بودائیان تبت خواستار همکاری جهانی برای مبارزه با تبعات بحران اقتصادی و گرم شدن زمین شد و حرص و آز اقتصاد مدرن را تقبیح کرد.

رهبر معنوی بودائیان تبت گفت: رکود جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که جهان ما به واقع چقدر کوچک است. وی درحالی که در یک همایش درباره بحران اقتصادی جهان در فرانکفورت پایتخت اقتصادی آلمان سخنرانی می‌کرد از کشورهای جهان خواست اقدامات انضمامی اتخاذ کرده و جهانی فکر کنند.

چهاردهمین دالایی لامای تبت که از تبت معزول شده و در هندوستان به سر می‌برد خواستار اقدامات مبرم برای مبارزه با گرم شدن تدریجی دمای زمین و بستن شکاف میان غنی و فقیر شد.

وی در جمع چند هزار نفری که در یک استادیوم فوتبال برای شنیدن سخنرانی وی جمع شده بودند گفت: امروز به حرفهای قشنگ نیاز نداریم بلکه امروز زمان عمل است.

دالایی لاما همچنین در جمع تاجران و کارشناسان اقتصادی سخنرانی کرد و رویکردهای غیر اخلاقی حرص و آز اقتصاد مدرن را تقبیح کرد.

اسقف اعظم بریتانیا از افزایش فردگرایی انتقاد کرد

رهبر کلیسای کاتولیک روم در انگلستان و ولز نسبت به روابط موقتی که نوجوانان در فضای مجازی ایجاد می‌کنند و همچنین افزایش فردگرایی در جامعه هشدار داد.

وینسنت نیکولز اسقف اعظم وستمینیستر همچنین در اظهارات خود از بازیکنان فوتبالی که قراردادهای خود را برای رفتن به باشگاههای دیگر به منظور کسب دستمزد بیشتر نقض می‌کنند به عنوان افرادی پول‌پرست توصیف کرد و گفت: حرکتهایی که برای آسان‌گیری درباره قانون و اتانازی صورت گرفته نیز نگران‌کننده است.

اظهارات این شخصیت دینی کاتولیک در روزنامه ساندی تلگراف به دنبال آغاز پرنده تحقیقاتی درباره مرگ "مگان گیلان" دانش آموز 15 ساله‌ای صورت گرفته که پس از آزرده خاطر شدن از یک شبکه اجتماعی در فضای مجازی اینترنت با مصرف بیش از حد قرص مسکن خودکشی کرده است.

اسقف اعظم نیکولز اظهار داشت که این شبکه‌های اینترنتی جوانان را ترغیب می کنند که کمیت دوستان خود را افزایش دهند و هیچ فکری درباره ارتقای کیفیت دوستی‌ها ندارند.

آلبومی از سرودهای دینی کاتولیک با صدای پاپ منتشر می‌شود

یک شرکت ضبط سرودهای دینی بریتانیایی از پخش آلبومی از ترانه‌ها، سرودها و آوازهای دینی با صدای پاپ بندیکت شانزدهم به زبانهای لاتین، ایتالیایی پرتغالی، فرانسه و آلمانی خبر داد تا عواید آن برای کمک به کودکان نیازمند مورد استفاده قرار گیرد.

این آلبوم قرار است همزمان با دعای پاپ درروز 30 نوامبر منتشر شود. پاپ را در این آلبوم موسیقی دسته سرایندگان گروه کر آکادمی فیلهارمونیک رم همراهی کرده است که صدای آنها در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر در واتیکان ضبط شده است.

برای ضبط این آلبوم از رادیو واتیکان که ضبط مراسم عشای ربانی، نیایشها و دعاهای پاپ را برعهده دارد مجوز گرفته شده است. تاکنون درباره سود دهی این آلبوم ارقامی منتشر نشده است اما اعلام شده است که تمام عواید آن برای آموزش موسیقی به کودکان نیازمند و اقشار آسیب پذیر سراسر دنیا هزینه خواهد شد.

واتیکان تجویز قرص سقط جنین را با تکفیر یکسان دانست

دولت ایتالیا به رغم تهدیدهای کلیسای کاتولیک روم مبنی بر تکفیر پزشکانی که قرصهای سقط جنین را تجویز می‌کنند، استفاده از این قرصها را قانونی کرده است.

سازمان تنظیم مقررات دارویی ایتالیا تصمیم خود را درحالی اعلام کرد که بسیاری از سیاستمداران کاتولیک چون سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور با آن مخالفت کرد.

سقط جنین ظرف 90 روز اول بارداری در ایتالیا قانونی است و اگر تا هفته بیست و چهارم جان مادر در خطر باشد یا جنین نارس و ناقص باشد نیز می توان سقط جنین را انجام داد. واتیکان که مدتهاست برای متوقف کردن استفاده از این قرصهای سقط جنین تلاش می کند نخستین نهادی بود که این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد.

اسقف اعظم رینو فیسیچلا رئیس آکادمی پاپی زندگی تصریح کرد: متوقف کردن رویان در حقیقت متوقف کردن زندگی بشری است که دارای کرامت و ارزش بوده و این ارزش باید تا پایان زندگی حفظ شود.

الیو اسگریسیا از دیگر مقامات ارشد آکادمی پاپی زندگی اظهار داشت : زنی که از این قرصها استفاده می کند و یا پزشکانی که آن را تجویز می کنند به طور خودکار براساس قوانین کلیسا تکفیر خواهند شد.

متفکران هندوستان خواستار شفافیت در امور مالی کلیسای کاتولیک شدند

درمیان افزایش اعتراضهای کاتولیکهای هندوستان مبنی بر عدم شفافیت در مدیریت مالی کلیسا، متفکران کاتولیک از سراسر این کشور خواستار تصویب قانونی برای مدیریت اموال کلیسا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، کی تی توماس رئیس سابق دادگاه عالی هندوستان در همایشی که از سوی اتحادیه کاتولیک هندوستان درباره ضرورت قانون حمایت از اموال کلیسا برگزار شد اظهار داشت که عدم تمایل کلیسای کاتولیک برای تصویب قانون مدیریت اموال خود واهمه از بررسی حقوقی است که احتمال هزینه ها و دامنه ثروت این مذهب مسیحی را آشکار می کند.

توماس همچنین گفت که در جمهوری چون هندوستان که قانون اساسی از اهمیت بالایی قرار دارد مذاهب و فرقه های مسیحی باید از تصویب قوانین برای مدیریت اموال خود استقبال کنند.

وی افزود: آنهایی که در مقابل چنین قانونی مقاوت می کنند احتمال دارد انگیزه های فاسد و سوء استفاده از بودجه و ثروت مذاهب مسیحی داشته باشند.

پاتریاک مسکو فلسفه لیبرال را تقبیح کرد

پاتریاک کلیسای ارتدکس روسیه فلسفه لیبرال را به عنوان لیبرالیسم عدم تمایز میان گناه و تقدس و میان حقیقت و دروغ تقبیح کرد.

رهبر روحانی کلیسای ارتدکس روسیه در اظهاراتی که علیه فلسفه لیبرال در جمع دانشجویان و مدرسین آکادمی الهیات کیف ایراد شد گفت: در حقیقت این شیوه تمدن پسامدرن است که رابطه‌ای میان خیر و شر ایجاد کرده و اعتقاد دارد که هیچ خیر و شری وجود ندارد بلکه تنها تکثرگرایی عقاید وجود دارد.

وی با زیر سؤال بردن این اعتقاد که هیچ تمایزی میان خیر و شر وجود ندارد گفت آیا این مسئله به آخر زمان ارتباط دارد؟ هیچ مفهومی از گناه در تمام فلسفه های لیبرال وجود ندارد و آنها هیچ تمایزی میان خیر و شر قائل نیستند.

رهبر روحانی کلیسای ارتدکس روسیه به عنوان مثال به مسئله قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان اشاره کرد و گفت: تا همین اواخر نیز کسی نمی توانست به ازدواج همجنسگرایان فکر کند و حتی تصور کند که این مسئله قبیح حمایت قانونی دریافت کرده و از حقوق ازدواج طبیعی برخوردار شود.

وی یادآور شد: فلسفه لیبرال هرگونه عملی را قانونی تلقی می کند و بر این اعتقاد است که اگر افراد را از انجام برخی کارها نهی کنیم آزادی آنها را محدود کرده ایم، درحالی که این اعتقاد صحیح نیست. در فلسفه لیبرالیسم هرفردی از خدا و دیگران مستقل و خودمختار است، هر فردی نظام ارزشهای خود را شکل می دهد که این امر در نهایت به از دست دادن کنترل درونی فرد منتهی می شود.

توجه به محیط‌ زیست ضرورتی برای دستیابی به صلح است

پیام روز جهانی صلح کلیسای کاتولیک که هرسال پیش از برگزاری این روز از سوی رهبر کاتولیکها منتشر می شود امسال بر ارتباط میان حمایت از محیط زیست و فعالیت برای صلح تمرکز دارد.

" اگر صلح جمعی می خواهید، از خلقت حفاظت کنید" موضوع پیامی است که پاپ بندیکت شانزدهم برای پیام روز جهانی صلح کلیسای کاتولیک انتخاب کرده است. واتیکان اعلام کرد پاپ قصد دارد در این پیام این حقیقت را به بحث بگذارد که در دنیای جهانی شده ارتباط قوی میان حمایت از محیط زیست و ترویج صلح وجود دارد.

در ادامه بیانیه واتیکان در رابطه با پیام روز جهانی صلح آمده است: استفاده از منابع، تغییرات جوی، کاربرد و استفاده از زیست پزشکی و رشد جمعیتی مسائلی هستند که تأثیر مستقیمی بر مرزهای ملی برای نسلهای آینده خواهند داشت.

واتیکان همچنین گفته است که پیام پاپ این حقیقت را مورد تأکید قرار می دهد که حمایت از محیط زیست طبیعی چالشی برای تمام افراد جامعه بشری است و همه باید با آن رو به رو شوند و این امر را به رسمیت بشناسند که آنها وظیفه دارند به موهبتی که خداوند برای همه خلق کرده احترام بگذارند.

پاپ بندیکت شانزدهم همچنین می خواهد در این پیام تأکید کند که بحران کنونی بوم شناختی بر کل جهان تأثیر می گذارد و بنابراین نیازمند اقدام بین المللی برای حل آن است.

اسقف اعظم ساندیگو خانواده را عامل درمان بحران اخلاقی در جامعه دانست

اسقف اعظم ساندیگو با تأکید بر اینکه بحران اخلاقی در جامعه باید توسط خانواده درمان شود ارزشهای خانواده بشری، احترام به زندگی و کرامت انسان را به عنوان راه‌هایی برای غلبه بر تبعات سخت بحران طبیعت انسانی و اخلاق در جامعه مورد تجلیل قرار داد.

اسقف اعظم جولیان باریو در روز جشن سنت جیمز از مؤمنان اسپانیایی خواست معنای برتری فرد را در شرایط دشوار امروز به رسمیت بشناسند.

وی همچنین سقط جنین و اتانازی را تقبیح کرد و گفت: احترام به زندگی از زمان لقاح تا مرگ طبیعی ضروری است. بحران دور شدن از طبیعت انسانی و اخلاقی که بر جامعه تأثیر گذاشته این ایده را گسترش می دهد که همه چیز می گذرد و تجربه آن در ابعاد مختلف وجودی انسان بدون اشکال است. انسان از نظر ذاتی دارای کرامت است و نمی توان آن را نادیده گرفت.

اسقف اعظم ساندیگو خواستار ایجاد جامعه ای شد که در آن اصول معنوی و اخلاقی وجود داشته و این اصول احترام مقدس به زندگی بشری را تضمین کند.