1400 هکتار از اراضی فارس از متصرفین خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن اکبری ظهر دوشنبه در دومین نشست شورای حفظ و حقوق بیت المال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی استان فارس از کاهش چشمگیر تشکیل پرونده های تخریب و تصرف اراضی در سال 88 خبر داد و افزود: با برنامه ریزیهای انجام گرفته در اداره کل منابع طبیعی و در راستای فرهنگ سازی حفاظت از عرصه های طبیعی و همچنین ادامه اجرای طرح ایجاد کمربندهای حفاظتی در 137 کیلومتر از پلاکهای در معرض خطر تخریب و تصرف دراستان شاهد کاهش 28 درصدی آسیب به منابع طبیعی بوده ایم.

وی عنوان کرد: همچنین طی این مدت طرح ایجاد پاسگاههای ویژه منابع طبیعی در شمال استان و برخورد قاطع ماموران با متعرضان به عرصه های طبیعی این محدوده نیز به صورت موفقیت آمیزی اجرا و دنبال شده است.

در ادامه مراسم رئیس کل دادگستری استان فارس دامنه تاثیر تصمیمات شورای حفظ و حقوق بیت المال و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی با حضور مسئولان اجرایی استان فارس را مفید و با اهمیت ارزیابی و خاطرنشان کرد: نتیجه این تصمیمات به حفظ حقوق بیت المال و فواید آن به عموم مردم برمی گردد که تاثیرات مثبت آن را از زمان آغاز فعالیت شورا در استان فارس شاهد بوده ایم.

احمد سیاوش پور در ادامه بر فعالیت بیش از پیش کارگروهای تابعه این شورا و همگرایی بیشتر مسئولان امر زمین و اراضی استان در راستای حفظ و حقوق بیت المال تاکید کرد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با ادامه این وضعیت روند تصرف اراضی در استان فارس به حداقل ممکن برسد.