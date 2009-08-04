محمود خسروی وفا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: ما در رقابت های پارالمپیک 2008 لندن عملکرد خوبی داشتیم اما برای اینکه بتوانیم این موفقیت ها را تداوم بخشیم و نیز بر میزان آن بیفزاییم، باید نگاهی حرفه ای به این بخش از ورزش کشور داشته باشیم. برای اینکه در لندن مدال آوری بهتری نسبت به پکن داشته باشیم باید برای هر ورزشکار یک مربی استخدام کنیم تا تمرینات به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

حقوق حرفه ای برای نتایج حرفه ای

وی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در رشته های انفرادی نظیر دو و میدانی و وزنه برداری از تجربیات چندین و چند ساله خود استفاده می کنیم. در نظر داریم از میزان اردوهای متمرکز کم کنیم و مربیان اختصاصی برای ورزشکاران خود به خدمت بگیریم. ضمن اینکه باید حقوق مناسب و حرفه ای به ورزشکاران معلول اختصاص دهیم تا این امر متضمن موفقیت ما در رقابت های آتی باشد.

استقبال از طرح جوانگرایی ایران

رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان ایران بر این باور است که کشورهای خارجی نسبت به طرح های ایران از جمله برگزاری روز پارالمپیک و نیز حضور جوانان در رقابت های قطع عضو و ویلچری (IWAS) استقبال کرده اند.

خسروی وفا گفت: در رقابت های آیواس سوئیس آنچه از اهمیت بالایی برخوردار بود این نکته بود که کشورهای شرکت کننده بر روی جوانان خود سرمایه گذاری کرده بودند. این امر رفته رفته برای کشورها جا می افتد که برای موفقیت در پارالمپیک باید به جوانان نگاهی ویژه داشت. ما هم در این رقابت ها نتایج خوبی کسب کردیم که آثار آن در آینده مشخص می شود.

نخستین دوره پارالمپیک جوانان توکیو

نخستین دوره رقابت های پارالمپیک جوانان (TOKYO 2009 Asian Youth Para Games ) از 25 شهریورماه با حضور هزار ورزشکار از 33 کشور در دو رده سنی 14 تا 16 سال و 17 تا 19 سال در توکیو برگزار می شود. ژاپن با 223 ورزشکار بیشترین تعداد شرکت کننده را در این رقابت ها دارد و مالزی دوم است.

وی گفت: ایران در رشته دو و میدانی با 18 ورزشکار، در شنا با 9 ورزشکار، در گلبال با دو تیم شش نفره پسران و دختران، در تنیس روی میز با 5 ورزشکار (سه دختر و دو پسر) و در بوچیا با 7 نماینده (3 دختر و 4 پسر) در این رقابت ها شرکت می کند. این رقابت ها از آنجا که زیر نظر کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) برگزار می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. ما برای حضور موفق در این رویداد پراهمیت تا به حال پنج مرحله اردو برگزار کرده ایم که با برگزاری دو مرحله اردوی دیگر، ورزشکاران ما آمادگی لازم جهت حضور موفق در پارالمپیک جوانان را به دست می آورند.

والیبال نشسته جهان رو به پیشرفت است

در حال حاضر عنوان قهرمانی رقابت های والیبال نشسته پارالمپیک در اختیار ایران است و این در حالی است که کشورهای دیگر بر روی این ورزش تیمی سرمایه گذاری فراوانی انجام داده اند و قهرمانی در آن را نشانه رفته اند.

خسروی وفا گفت: چند سال قبل کشورهایی مثل نروژ، فنلاند و هلند جزو قدرت های اول والیبال نشسته جهان به شمار می آمدند اما امروز حتی مجوز حضور در این رقابت ها را به دست نمی آورند. این نشان می دهد که والیبال نشسته جهان رشد داشته و اینکه ما هنوز سکو را در اختیار داریم موفقیت بزرگی است. در حال حاضر کشورهایی مثل بوسنی، اوکراین ، چین و روسیه حرف های زیادی برای گفتن دارند با این حال ما با برنامه ریزی دقیق و حساب شده، می توانیم اقتدار خود را حفظ کنیم.

بسکتبال با ویلچر به لندن نمی رسد

مسئولان کمیته بین المللی پارالمپیک به دلیل حاضر نشدن ایران در دیدار مقابل آمریکا در رقابت های 2008 پکن که در اعتراض به جا به جایی برنامه صورت گرفته بود، ایران را تا سال 2013 محروم کردند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران گفت: ما رایزنی های خود در جهت کاهش محرومیت بسکتبال با ویلچر را ادامه می دهیم البته بعید می دانیم به رقابت های پارالمپیک لندن برسیم. من فکر می کنم محرومیت ما به دلیل عناد با سیاست های ایران بود که سعی داریم با روشن کردن ذهن مسئولان ذیربط، این محرومیت را کاهش دهیم. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که کارشناسان ما ارزیابی درستی از روند مسابقات نداشتند و در نتیجه ما مجبور شدیم برای جلوگیری از بازی مقابل اسراییل، با آمریکا دیدار نکنیم که این امر در نهایت به محرومیت ما منجر شد.

به سیاست های خود افتخار می کنیم

خسروی وفا در پایان گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه به سیاست های فدراسیون متبوعش در ارائه تاکتیک های ورزشی برای رو به رو نشدن با ورزشکاران و تیم های اسراییلی افتخار می کند، گفت: ما این سیاست را پذیرفته ایم و با جرایمی هم که برایمان در نظر گرفته اند کنار آمده ایم. اما به سیاست های خود آن هم در قالب تاکتیک های ورزشی و نه دست زدن به تمارض، ادامه می دهیم.

وی با اشاره به رقابت های آیواس که آذرماه در هندوستان برگزار می شود، تصریح کرد: از هم اکنون در حال مطالعه تیم های شرکت کننده در این رقابت ها هستیم و چنانچه این احتمال را بدهیم با اسراییلی ها رو به رو می شویم، از اعزام برخی رشته ها خودداری می کنیم.