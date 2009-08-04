موازی کاری در برنامه ریزی برای جوانان باید حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی‌نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به صرف هزینه برای اجرای برنامه‌ های گوناگون اوقات فراغت در طول سال افزود: با مشارکت تمام دستگاه‌های متولی امور جوانان در قالب یک تیم کارشناسی و ارزیابی برنامه‌ های ارائه شده در زمینه اوقات فراغت می‌ توان گزارشی کامل از برنامه‌های اجرایی به دست آورد تا از آن برای برنامه‌ریزی اوقات فراغت در سالهای آینده نیز استفاده شود.

همچنین در ادامه معاون برنامه‌ریزی استاندار زنجان گفت: ایران از لحاظ هرم سنی جمعیت، از جمله کشورهای جوان دنیا محسوب می‌شود که باید برای افراد جویای کار تدابیر لازم اندیشیده شود.

محمدحسین فروزانمهر تعداد بیکاران قبل از دولت نهم را سه میلیون نفر اعلام کرد و افزود: سالانه باید یک ‌میلیون و 200 هزار فرصت شغلی ایجاد شود تا پاسخگوی جمعیت جویای کار کشور باشیم.

وی ارائه و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی را از جمله اقدامات دولت در راستای رفع معضل بیکاری دانست و ادامه داد: ایجاد فرصت شغلی نیاز به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در قالب بنگاه‌های زودبازده اقتصادی و سرمایه‌گذاری بلند مدت در قالب صنایع بزرگ نیاز دارد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار زنجان نرخ بیکاری استان زنجان در ابتدای دولت نهم 12 درصد اعلام کرد و گفت: با تدابیر اندیشیده شده این میزان به 9.6 درصد کاهش پیدا کرده است.

فروزانمهر افزود: طرح مسکن مهر و ایجاد پست سازمانی مشاوران جوان در وزارتخانه‌ها از جمله اقدامات دولت در راستای رفع مشکلات و مشارکت جوانان در زمینه مسائل اجتماعی است.