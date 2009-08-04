پیام تسلیت احمد جلالی به دکتر روح الامینی و خانواده وی

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد جلالی درپیام تسلیت خود دکتر روح الامینی و خانواده وی آورده است: سلام علیکم و عظم الله اجورکم. تسلیت عمیق بنده را بپذیرید. این یادداشت کوتاه از جهت رفع تکلیف مرسوم نیست، بلکه به راستی انعکاس احساس همدردی و احترام به خانواده متدین و محترمی است که در معرض یک ابتلا و داغ بزرگ قرارگرفتند، سوزش یک درد آنها را به تمامی در هم پیچید، اما بر ایمان و اعتقاد و مبانی و تعالیم دین خود ایستادند، حرمت ها را نگاه داشتند و با مواضع خود تلاش کردند خون پاک جگر گوشه شان دستمایه وسوسه پردازی های بیگانگانی قرار نگیرد که هیچ حرمتی برای اعتقادات آن خانواده اصیل و عزیز از دست رفته شان قائل نیستند.

درادامه این پیام می خوانیم : شما در سخت ترین شرایط موفق شدید حرمت اعتقادات و میراث فداکاریهای سی ساله مخلصان و دلسوختگان و شهدای انقلاب اسلامی را نگاه دارید و بر اساس باورهای انسانی و دینی اصیل فرمودید که تلاش خواهید کرد التیام این درد را، در چارچوب قوانین، در حمایت و فریادرسی همه کسانی جستجو کنید که ظلم دیده اند و فریادرسی ندارند. مرحوم پدرم همواره به من می فرمود: «بترس از آه کسی که جز خدا کسی را ندارد». ( شاید این مضمون حدیث معصوم باشد).

عرض ادب و احترام و تواضع این بنده را خدمت سرکار خانم محترم، مادر بزرگوار و متوکلی که در سخت ترین شرایطی که می توان برای یک مادر مجسم کرد، می گویند: «محسن من که رفت، به فکر محسن های دیگر باشیم». یعنی او به اقتضای شرف مادری، توجه عام انسانیِ خود را به مادرهای دیگر، به انسان های دیگر، معطوف می کند. چقدر زیباست این لطافت و علو روح. حاصل ایمان پاک همین است. دین همین است. از طرف حقیر به ایشان عرض کنید که این بنده کوچک خدا، به خوبی می فهمد که این حرف چقدر بزرگ است. برآمدن این سخن از حامل چنین مهری و چنان دردی به راستی بزرگ است. هیچ محبتی در جهان به زیبائی و لطافت و عظمت مهر مادری نیست. این توجه انسانی در پناه بردن به الطاف و رحمت بی کران الهی بزرگترین شفا و تسلای دل دردمند ایشان و شما و رحمت و رضوان برای محسن عزیز شماست.

از جهت عرض احترام به این مادر بزرگوار، تمسک و تبرک می جویم به قرآن کریم: و وصینا الإنسان بوالدیه إحسانا حملته أمه کرها و وضعته کرها . نکته بسیار لطیف این است که درقسمت اول آیه شریفه، احسان به والدین، پدر و مادر هر دو، توصیه شده است اما در ادامه آیه، گوئی یکباره نقش پدر محو می شود و این مادر است که محور توجه قرار می گیرد: «حملته أمه کرها و وضعته کرها». محور خانواده و زایش زندگی و رشد مادر است. در محضر این شرف مادری به راستی احساس خشوع می کنم و از قلب متوکل و دردمند ایشان التماس دعا و استغفار دارم:

چون دعا از تو اجابت هم ز توست بی خودی از تو مخافت هم ز توست

در همین بزنگاههاست که ارزش و عمق ایمان به تعالیم رسول خدا – که سلام و صلوات خدا بر او باد – خود را نشان می دهد و پناه ما می شود. شما و خانواده محترم شما که یک عمر خواندید: «و لنبلونکم بشئی من الاموال و الانفس و الثمرات»، در این ابتلا موفق شدید مورد خطاب عزیزِ «و بشر الصابرین» قرار گیرند و بر سر تربت تازهء آن عزیز بایستند و بگویند: انا لله و انا الیه راجعون:

جمله اجزا در تحرک در سکون ناطقان کإنا إلیه راجعون

پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتى است مصطفى فرمود دنیا ساعتى است‏

‏مرگ او آب است و او جویاى آب مى‏خورد و الله أعلم بالصواب‏

ما به بحر تو ز خود راجع شدیم و ز رضاع اصل مسترضع شدیم

الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امیرالمومنین (ع).



احمد جلالی – لندن 5/5/1388

