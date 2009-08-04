احتمال حضور مهدی حاجی زاده در فصل جدید لیگ کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجی زاده کشتی گیر آزادکار کشورمان که سابقه کسب مدال طلای رقابتهای جهانی 2002 تهران را درکارنامه دارد سالها است از قهرمانی در رقابتهای مختلف فاصله گرفته است.

در حالی که بیشتر مربیان مازندرانی معتقدند این کشتی گیر در هیچ کدام از باشگاههای مازندرانی تمرین نمی کند خودش مدعی بازگشت دوباره به میادین کشتی است.

اخبار رسیده حاکی از آن است که حاجی زاده که از دوران طلایی خود فاصله گرفته است قصد دارد در رقابتهای لیگ برتر یکی از تیمها را همراهی کند. به نظر می رسد انگیزه های مادی مهمترین دلیل بازگشت حاجی زاده به میادین کشتی و حضور درلیگی است که قرار است از 20 مهرماه آغاز شود.