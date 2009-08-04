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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

کنگره فدراسیون جهانی کشتی برگزار می شود

کنگره فدراسیون جهانی کشتی برگزار می شود

کنگره فدراسیون جهانی کشتی فیلا همزمان با رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر "هرنینگ" دانمارک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست قرار است روز 29 شهریورماه به ریاست "رافائل مارتینتی"، رئیس سوئیسی فیلا و با حضور تمامی اعضاء هیئت رئیسه فیلا و مسئولان فدراسیون‌های کشتی سراسر دنیا در شهر "هرنینگ" دانمارک برگزار شود.

در این نشست قرار است تکلیف میزبانی رقابت‌های جهانی در سال 2010 میلادی با درخواست کشورهای متقاضی و رای اعضای کنگره فیلا مشخص شود.

هر کشور متقاضی میزبانی باید برای ثبت نام برای هر مسابقه مبلغی حدود 400 دلار به حساب فیلا واریز کنند. رقابت‌های قهرمانی جهان 30 شهریورماه تا 5 مهرماه در شهر هرنینگ دانمارک برگزارمی شود.

کد مطلب 923420

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