پرسپولیس در کرمان ضربه پذیر است

یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تیم مس در فصل جاری یکی از قویترین تیمهای لیگ برتر است که هدفی فراتر از لیگ برتر در سر دارد.

وی در خصوص بازی این هفته مقابل پرسپولیس گفت: بازیکنان پرسپولیس در تیم پرحاشیه ای بازی می کنند که به دلیل تاخیر در انتخاب سرمربی ناهماهنگ هستند.

وی افزود: سرمربی این تیم هیچ شناختی از مجموعه تیم ندارد و در کنار این نقص بزرگ، بازیکنان نیز دچار افت بدنی هستند.

بازیکن سابق استقلال افزود: یک مربی در مدت کوتاه نمی تواند تیم را تاکتیک پذیر کند و پرسپولیس بدون برنامه و تکیه برشانس به کرمان می آید و این درحالیست که مس کرمان با تمرینات منسجم و برپایی بازی تدارکاتی مناسب به انسجام لازم دست یافته و از حضور تماشاگران بی شمار کرمانی برخوردار است.

وی افزود: در کرمان تماشاگران تیم مس را تشویق می کنند و پرسپولیس تماشاگر بسیار محدودی خواهد داشت.

یوسفی گفت: تیم مس در فصل جاری بازیکنان خوبی جذب کرده و از نیمکت قوی نیز برخوردار است که می تواند با تکیه به این پتانسیل و کادر فنی مجرب هر تیمی را در کرمان شکست دهد.

مهاجم مس کرمان در خصوص آمادگی خود گفت: هنوز به مرز آمادگی کامل نزدیک نشده ام اما اگر مربیان صلاح بدانند با تمام وجود بازی خواهم کرد و از این فرصت برای بازکردن دروازه پرسپولیس استفاده می کنم.