سرانه مصرف ماهی در خراسان شمالی 4.9 کیلوگرم است

جمشید گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: سرانه مصرف ماهی در این استان به نسبت سال گذشته با فعالیت فرهنگی شیلات در مزیت مصرف ماهی حدود دو کیلوگرم افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: هم اکنون سالانه در استان خراسان شمالی بالغ بر 400 تن ماهی سردآبی و گرم آبی تولید می شود که 250 تن ماهی تولید را ماهیان سردآبی چون قزل آلا تشکیل می دهد.

او گفت: در سال جاری 793 هزار و 500 قطعه بچه ماهی در آبهای سردآبی استان خراسان شمالی رهاسازی شده و پیش بینی می شود که 250 تن ماهی قزل آلا از این واحدها صید شود.

گریوانی افزود: 114 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی نیز رهاسازی شده و برآورد ما تولید 90 تن ماهی گرمابی از این واحدهای آبی است.

وی واحدهای پرورش ماهی سردآبی و گرمابی را 39 واحد پرورش ماهی اعلام کرده است.

مدیر شیلات استان خراسان شمالی افزود: در حال حاضر دو واحد پرورش ماهی در مزرعه با ظرفیت 150 تنی در شهرهای اسفراین و مانه و سملقان در این استان در دست اجراست که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.