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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

سرانه مصرف ماهی در خراسان شمالی 4.9 کیلوگرم است

سرانه مصرف ماهی در خراسان شمالی 4.9 کیلوگرم است

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر امور آبزیان و شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی گفت: سرانه مصرف ماهی در استان خراسان شمالی چهار کیلو و 900 گرم بوده که به نسبت سنوات گذشته، مصرف ماهی در این استان افزایش یافته است.

جمشید گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: سرانه مصرف ماهی در این استان به نسبت سال گذشته با فعالیت فرهنگی شیلات در مزیت مصرف ماهی حدود دو کیلوگرم افزایش داشته است.

 

وی اضافه کرد: هم اکنون سالانه در استان خراسان شمالی بالغ بر 400 تن ماهی سردآبی و گرم آبی تولید می شود که 250 تن ماهی تولید را ماهیان سردآبی چون قزل آلا تشکیل می دهد.

 

او گفت: در سال جاری 793 هزار و 500 قطعه بچه ماهی در آبهای سردآبی استان خراسان شمالی رهاسازی شده و پیش بینی می شود که 250 تن ماهی قزل آلا از این واحدها صید شود.

 

گریوانی افزود: 114 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی نیز رهاسازی شده و برآورد ما تولید 90 تن ماهی گرمابی از این واحدهای آبی است.

 

وی واحدهای پرورش ماهی سردآبی و گرمابی را 39 واحد پرورش ماهی اعلام کرده است.

 

مدیر شیلات استان خراسان شمالی افزود: در حال حاضر دو واحد پرورش ماهی در مزرعه با ظرفیت 150 تنی در شهرهای اسفراین و مانه و سملقان در این استان در دست اجراست که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 923423

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