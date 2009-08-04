مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی باید نهادینه شود

مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هدفگذاری ما باید مانند همه کشورهای صاحب نام دنیا، رقابتهای بزرگ المپیک باشد.

وی گفت: بر این اصل باید کشتی گیرانی نظیر سید مراد محمدی و فردین معصومی جای خود را به نفرات جوان بدهند زیرا این نفرات دیگر نمی توانند در رقابتهای المپیک 2012 لندن به میدان بروند.

میرعمادیان تصریح کرد: برگزاری رقابتهای انتخابی باید در کشتی ایران نهادینه شود زیرا برگزار نشدن این رقابتها انگیزه را در جوانان از بین می برد و نمی توان با شرکت آیندگان کشتی در یک رقابت بین المللی و شکست آنها این سرمایه ها را به فراموشی سپرد.

وی تاکید کرد: کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد نیز در این راه چاره ای ندارند و مجبور هستند بدلیل سیستم غلط ورزش ایران که متاسفانه بدلیل نتیجه گرایی صرف که ناشی از مشکلات ساختاری می باشد موفقیت در رقابتهای جهانی المپیک را فراموش کنند.

میرعمادیان تصریح کرد: امیدوارم به روزی در ورزش ایران برسیم که موفقیت در رقابتهای المپیک جایگزین موفقیت های مقطعی و زود گذر شود زیرا هر شکست با عزل مدیران فدراسیونها و مربیان همراه بوده است و این یک مشکل اساسی و ریشه ای در ورزش ایران است.