نمایشگاه "امید روزگاران" در زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، نمایشگاه امید روزگاران به مناسبت نیمه شعبان در حسینیه رضویه خراسانی های زاهدان افتتاح شد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در حاشیه مراسم افتتاح درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه امید روزگاران با همکاری ستاد شعبانیه مرکز از امروز دوشنبه 12 مرداد ماه تا 16 مرداد ماه جاری به مناسبت خجسته میلاد امام عصر (عج) در حسینیه رضویه خراسانی های زاهدان دایر است.

محسن ارباب افضلی عنوان کرد: این نمایشگاه با هدف آشنایی با امام عصر (عج) در شش غرفه شامل خانه تاریکی جهت ترسیم دوران غیبت امام عصر (عج) در دوران گذشته و معاصر، غرفه رابطه ظهور، غرفه نمایش کنکور وقت ظهور، غرفه چگونه او را یاری کنیم با ترسیم شیوه های یاری امام عصر (عج) در دوران غیبت و ظهور، غرفه کودکان در دو بخش پسران و دختران و فروشگاه ارائه محصولات فرهنگی مناسب با نیمه شعبان برپا شده است.

وی افزود: مسابقه آشتی با امام عصر (عج) در حاشیه این نمایشگاه با توزیع کتابی با همین عنوان در بین مخاطبان برگزار می شود.

نمایشگاه امید روزگاران در سالهای گذشته با عنوان جشنواره آشنای غریب با همکاری ستاد شعبانیه کشور برگزار شده است.