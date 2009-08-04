54 درصد روستاهای استان مرکزی از گاز طبیعی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا مشایخی شامگاه دوشنبه در جریان بازدید نماینده ساوه و زرندیه از شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به فعالیتهای انجام شده این شرکت اظهار داشت: در امر گازرسانی به بخشهای مختلف به ویژه گازرسانی به روستاهای استان برنامه ‌ریزی مناسبی انجام شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در حال حاضر ساکنان 27 شهر از 29 شهر استان که 99 درصد از جمعیت شهری استان را تشکیل می‌دهند از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند و عملیات گازرسانی به دو شهر هندودر و رازقان نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به عملکرد و فعالیتهای این شرکت افزود: کارکنان این شرکت تمام سعی و تلاش خود را در راستای رضایتمندی مردم به کار گرفته اند.

وی با اشاره به حمایتهای استانداری مرکزی در امر گاز رسانی گفت: در این راستا با پیگیری لازم برای تامین بودجه کافی، گاز رسانی به ویژه گاز رسانی در سطح روستاهای استان گسترش و سرعت خواهد یافت.

حجت‌الاسلام حسین اسلامی نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه شهرستان ساوه و زرندیه به لحاظ بافت صنعتی سهم بسیار بالایی در شاخصهای اقتصادی استان و کشور دارند، بیان داشت: بنابراین باید نگاه ویژه‌ای به این دو شهرستان به خصوص گازرسانی به روستاهای آن انجام شود.