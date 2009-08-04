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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۴۳

54 درصد روستاهای استان مرکزی از گاز طبیعی استفاده می کنند

54 درصد روستاهای استان مرکزی از گاز طبیعی استفاده می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: در حال حاضر ساکنان 295 روستا که 54 درصد جمعیت روستایی استان مرکزی را شامل می شود از نعمت گاز طبیعی استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا مشایخی شامگاه دوشنبه در جریان بازدید نماینده ساوه و زرندیه از شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به فعالیتهای انجام شده این شرکت اظهار داشت: در امر گازرسانی به بخشهای مختلف به ویژه گازرسانی به روستاهای استان برنامه ‌ریزی مناسبی انجام شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در حال حاضر ساکنان 27 شهر از 29 شهر استان که 99 درصد از جمعیت شهری استان را تشکیل می‌دهند از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند و عملیات گازرسانی به دو شهر هندودر و رازقان نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به عملکرد و فعالیتهای این شرکت افزود: کارکنان این شرکت تمام سعی و تلاش خود را در راستای رضایتمندی مردم به کار گرفته اند.

وی با اشاره به حمایتهای استانداری مرکزی در امر گاز رسانی گفت: در این راستا با پیگیری لازم برای تامین بودجه کافی، گاز رسانی به ویژه گاز رسانی در سطح روستاهای استان گسترش و سرعت خواهد یافت.

حجت‌الاسلام حسین اسلامی نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه شهرستان ساوه و زرندیه به لحاظ بافت صنعتی سهم بسیار بالایی در شاخصهای اقتصادی استان و کشور دارند، بیان داشت: بنابراین باید نگاه ویژه‌ای به این دو شهرستان به خصوص گازرسانی به روستاهای آن انجام شود.

کد مطلب 923436

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