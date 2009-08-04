شروع طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مجید نادری صبح سه شنبه در نشست شورای اشتغال استان خراسان شمالی اظهار داشت: دو هزار و 600 طرح زودبازده که از سال 85 در این استان به بهره بردار ی رسیده از تسهیلات بیش از 100 میلیون ریال استفاده کرده و مشمول تمام شماری قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده در استان خراسان شمالی از طریق سازمان کار و امور اجتماعی و با مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از 40 نیروی مجرب و آموزش دیده در حال انجام است.

دبیر ستاد طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده استان خراسان شمالی افزود: تمام کارفرمایانی که تسهیلات بالای 100 میلیون ریال برای اجرای طرحهای اقتصادی زودبازده از بانکهای عامل استان دریافت کرده باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آمارگیران قرار دهند.

نادری گفت: بانکهای عامل استان خراسان شمالی نیز موظف شدند تا آدرس محل فعالیت طرحهای زودبازده که مشمول این طرح شده را به سازمان کار و امور اجتماعی ارائه دهند تا آمارگیران بتوانند با حضور در محل فعالیت این بنگاه ها اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.

وی افزود: طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده که دریافت تسهیلات آنها بیش از 100 میلیون ریال بوده، به منظور بررسی میزان موفقیت و یا رفع مشکلات احتمالی آنها برای برنامه ریزی جهت ادامه اجرای طرح بنگاه های زودبازده است.

نادری افزود: اگرچه استان خراسان شمالی در بررسی بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی از طرحهای زودبازده استان خراسان شمالی، این استان کمترین انحراف را در اجرای این طرح داشته اما همچنان اجرای طرح تمام شماری می تواند زمینه برای آسیب شناسی اجرای این طرح باشد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان خراسان شمالی گفت: همزمان با طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده که مشمول طرحهای برخوردار از بیش از 100 میلیون ریال تسهیلات بوده، طرح خوداظهاری نیز برای طرحهای زودبازده که میزان تسهیلات دریافتی آنها کمتر از 100 میلیون ریال بوده در استان در دست اجراست.

اردشیر بهلولی در نشست شورای اشتغال استان خراسان شمالی افزود: استان خراسان شمالی در اجرای طرح خوداظهاری که از اواخر تیرماه شروع و همچنان نیز ادامه داشته در بررسی وزارت کار و امور اجتماعی در بین 30 استان کشور رتبه اول را کسب کرده است.

وی اضافه کرد: در استان خراسان شمالی بالغ بر شش هزار طرح زودبازده تسهیلات کمتر از 100 میلیون ریال دریافت کرده و مشمول طرح خوداظهاری شدند که هزار و 600 کارفرما در این طرح ثبت نام کردند.