امکان نقد و بررسی مباحث مختلف در فضای مجازی وجود ندارد

دکتر سید محمد ثقفی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در پاسخ به این سؤال که آیا قابلیتهای فضای مجازی برای گسترش گفتگو به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی علوم انسانی مناسب است ؟ گفت: امروزه تمدن بشری را به سه دوره تقسیم کرده اند، تمدن کشاورزی، تمدن صنعتی و فوق صنعتی که آنرا موج سوم می گویند . موج سوم تمدن در واقع عصر فراصنعتی است که جهان را به حکم یک خانه در آورده است .

وی افزود : از طریق وسایل ارتباط جمعی و الکترونیک تبادل معلومات و اطلاعات در هر لحظه برای همه جای دنیا ممکن است البته در این عصر یکی از راههای ارتباطات همان اینترنت و همان دنیای مجازی است، طبیعی است که این وسیله اگر در دست متفکران جوامع قرار بگیرد که هست بهترین وسیله برای تبادل معلومات و اطلاعات است و طبیعی است که دانشمندان از طریق زبان مشترک معارف بشری می توانند آرا و نظریات خود را در اختیار دیگران قرار دهند .

این استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد تصریح کرد: لذا فضای مجازی با عصر جدید کاملاً همخوانی دارد و ما امروزه مشاهده می کنیم که این دانشمندان از طریق سایتها مباحثات علمی و آرا و نظریات خود را با هم تبادل می کنند البته این یک بعد استفاده از وسایل الکترونیک عصر حاضر است، در کنار آن فساد تمدنهای مادی نیز از طریق همین وسایل به دیگر نقاط دنیا انتقال می یابد .

ثقفی در پاسخ به این سؤال که فضای مجازی تاچه اندازه می تواند مشکلات پژوهشگران علوم انسانی را در کشورهای در حال توسعه را رفع کند؟ گفت : این سؤال را اگر به دو بخش تقسیم کنیم می توانیم به بخشی کاملاً جواب مثبت دهیم مثلاً در جراحی و پزشکی و آزمایشگاههای علوم متنوع می توانیم همزمان از طریق ماهواره و تلویزیون تجربیات علمی را به دیگر دانشمندان متخصص ارائه دهیم .

وی افزود : اما در قلمروی علوم انسانی و تئوریها تنها وسایل ارتباط جمعی موج سوم کفاف نمی دهد زیرا هر بحثی به صورت فشرده مطرح خواهد شد و ارائه نقد و بررسی از طریق سایت به صورت تفصیلی ممکن نیست البته ممکن است در آینده در اثر توسعه صنعتی این ارتباط علمی مفصل به صورت بهتری تکامل یابد و توسعه پذیرد .

ثقفی در پاسخ به این سؤال که فضای مجازی تاچه اندازه در تکثر دیدگاهها در علوم انسانی در جهان ما نقش داشته است ؟ گفت : فضای مجازی موجود که اکنون در قلمرو معرفت بشری به صورت ابزاری مطرح شده به طور قطع ناقل دیدگاههای مکاتب مختلف شرق و غرب جهانی است و ما یقیناً می دانیم که معارف شرقی بیشتر بعد معنویت و هدفداری زندگی را دنبال می کنند آنچه در کشورهای شرقی مانند چین و هند و کشورهای اسلامی همراه با فلسفه های معنوی مطرح است غیر از معارف و فلسفه های مادی است که در دنیای غرب حاکمیت دارد .

این استاد جامعه شناسی دین یادآور شد: آنچیزی که می توان گفت، پذیرش تکثر معارف در ذهنیت انسان معاصر است یعنی انسان غربی که بیشتر با تجربیات و حس سروکار دارد تجربه شهودی و معارف روحی و درونی شرق را به عنوان یک معرفت اصیل که راهنمای زندگی بشری است بپذیرد آنوقت است که معرفت بین الاذهانی در میان متفکران جهانی میسور و ممکن خواهد بود .