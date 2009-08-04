انتقادها متوجه قوانین است نه رئیس سازمان لیگ/ تاکید بر بازنگری قوانین

ناصرشفق با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: انتقادهایی که بنده نسبت به نوع و رویه سازمان لیگ مطرح کردم اشاره به قوانین حاکم بر نقل و انتقالات لیگ برتر بود که اعتقاد دارم باعث تضعیف تیم‌های لیگ و افت سطح کیفی مسابقات می شود و توان رقابتی فوتبال ما را با تیم‌های باشگاهی کشورهای آسیایی کاهش می دهد.

شفق اضافه کرد: ما نباید با وضع قوانین دست و پا گیر که مبنای محکمی برای رشد کیفی فوتبال کشور ندارد شرایطی را فراهم کنیم که هزینه تیمداری برای باشگاه‌ها افزایش یابد و متناسب با آن لیگ‌مان بازدهی لازم و بایسته را نداشته باشد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با تقدیر از زحمات خالصانه عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر در اداره و سازماندهی مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: ایشان یکی از مدیران دلسوز و پرتلاش فدراسیون فوتبال هستند که روزانه نزدیک به 15-16 ساعت برای سازمان لیگ وقت می گذارند و سازماندهی مناسب مسابقات لیگ برتر حاصل ممارست و فداکاری‌های ایشان است و گله مندی برخی مدیران باشگاه‌ها از قوانین موجود متوجه ایشان نبوده و نیست.

شفق تاکید کرد: بنده اعتقاد دارم قوانین نقل و انتقالات لیگ برتر نیاز به بازنگری و تجدید نظر دارد چرا که حرکت لیگ بر مبنای این قوانین جز تضعیف تیم‌های باشگاهی و کاسته شدن از کیفیت لیگ حاصل دیگری برای مسابقات فوتبال باشگاهی کشور نخواهد داشت و امیدوارم مسئولان سازمان لیگ هر چه سریعتر با تشکیل کمیته بررسی قوانین نقل و انتقالات با در نظر گرفتن تمامی معایب و محاسن این قوانین به تدوین آئین نامه جدید نقل و انتقالات لیگ بپردازند.