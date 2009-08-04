حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، اظهار داشت: انتخابات اخیر امتحان وموفقیت بزرگی برای ملت ایران بود که از آن سربلند بیرون آمد.



وی همچنین این انتخابات را برای مسئولان کشوری مانند امتحانی دانست که باید از آن سربلند بیرون آیند و افزود: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند وجایگاه آنان را در نظام بشناسند.



نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت دهم باید براساس منویات رهبری از ظرفیت منتقدین منصف به نحوی که صحبتهای آنان در جامعه شنیده شود ، استفاده نماید ، گفت: محیط نقد باعث رشد وشکوفایی جامعه خواهد شد و وحدت واقتدار ملی را در کشور افزایش خواهد داد.



وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه مسئولان با سعه صدر تمامی نقدها را بررسی نمایند ، عنوان کرد: بایستی در مسیری حرکت نمائیم تا کسانی که ناقد دولت بودند بتواند در توسعه کشور هم سهیم باشند.



این عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به محور دیگر سخنان مقام معظم رهبری مبنی برحمایت از آسیب دیدگان حوادث اخیر ومواخذه عاملان آن اشاره نمود و گفت: دستگاه های قضایی واجرایی کشور باید آسیب دیدگان حوادث اخیر را مورد توجه ویژه خود قرار دهند تا بلکه این آسیب ها تا حدودی جبران شود ضمن اینکه مسببین این حوادث هم تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.



حاجی بابایی با تاکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران حاکمیت موظف به تامین امنیت، آرامش و آبروی آحاد جامعه است، یادآور شد: بر این اساس حاکمیت موظف است که همه عاملان حوادث اخیر را تحت پیگرد قانونی قرار داده واز خانواده آسیب دیدگان نیز دلجویی نماید.

