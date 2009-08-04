20 تن موادمخدر در استان یزد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار علی علی‌اکبریان صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: این میزان کشفیات موادمخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان یزد از افزایش 20 درصدی برخوردار بوده است.

وی همچنین از کشف بیش از یک تن انواع موادمخدر در استان یزد طی 72 ساعت گذشته خبر داد.

سردار علی‌اکبریان خاطرنشان کرد: طی 72 ساعت گذشته، هزار و 120 کیلوگرم انواع موادمخدر شامل تریاک، هروئین، مرفین و حشیش در استان یزد کشف و ضبط شد.

وی افزود: این میزان موادمخدر از سه باند قاچاق موادمخدر و در سه عملیات جداگانه در شهرستانهای مهریز، خاتم و طبس کشف شد.

علی‌اکبریان با اشاره به ارقام تفکیکی این میزان موادمخدر عنوان کرد: 430 کیلوگرم از این میزان موادمخدر را تریاک، 300 کیلوگرم را حشیش، 250 کیلوگرم را مرفین و 140 کیلوگرم را هروئین تشکیل داده است.

وی یادآور شد: در جریان کشف این میزان موادمخدر در استان یزد، هفت قاچاقچی دستگیر و پنج دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

سردار علی‌اکبریان با اشاره به شیوه جدید بسته ‌بندی موادمخدر توسط قاچاقچیان بیان داشت: قاچاقچیان در شیوه ‌های جدید خود مواد را به شکلی بسته‌ بندی می‌ کنند که سگهای تربیت شده برای کشف موادمخدر، نتوانند بوی آن را احساس کنند.

وی عنوان کرد: در کشفیات اخیر این موادمخدر در بسته بندی های قهوه در خودروها جاسازی شده بود که نوع بسته بندی همچنین بوی تند قهوه مانع از احساس و استشمام این بو توسط سگهای موادیاب می شود.

استان یزد به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ترانزیتی کشور همواره محل عبور قاچاقچیان بوده است که در این میان شهرستانهای مهریز، خاتم و طبس بیش از سایر شهرستانها در معرض خطر عبور موادمخدر از استان یزد هستند.