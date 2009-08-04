هشت هزار واحد صنفی در استان یزد فاقد پروانه است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محراب اسکندری شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در یزد اظهار داشت: از آنجا که بیشترین تخلفات صنفی از سوی واحدهای فاقد پروانه کسب انجام می شود، ساماندهی این واحدها در سریعترین زمان ممکن ضروری است.

وی افزود: وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، جایگاه، اعتبار و اعتماد جامعه اصناف را خدشه‌ دار می‌ کند و پیگیری تخلفات آنها از سوی مردم دچار مشکل می شود.

اسکندری یادآور شد: پروانه ‌دار کردن صنوف از سوی مقام عالی وزارت به سازمان بازرگانی واگذار شده و اقدام در این زمینه تاکنون مراحل قابل قبولی را طی کرده است و باید تلاش شود تا در این زمینه جزو اولینها باشیم.

معاون توسعه بازرگانی داخلی اداره بازرگانی استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: چهارشنبه هر هفته جلسه کمیته ساماندهی در محل سازمان بازرگانی برگزار می ‌شود و در هر جلسه دو اتحادیه دعوت می‌ شوند تا عملکرد خود را گزارش و مشکلات را مطرح کنند.

ناصر رحیمی بیان داشت: در جلسه اخیر این سازمان که با اتحادیه صنف لوازم خانگی برگزار شد، رئیس این اتحادیه اعلام کرد که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب تحت نظارت ما نیستند و از صدا و سیما درخواست کرد تا برای این واحدها تبلیغات انجام ندهند.

در این جلسه هر یک از اعضا نظرات خود را در راستای ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب اعلام کردند و مقرر شد، تبلیغات واحدهای صنفی توسط صدا و سیما برای واحدهای صنفی که دارای پروانه کسب معتبر و مجوز لازم از اتحادیه مربوطه نباشند، انجام نشود.

در این نشست همچنین مقرر شد تا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یک نسخه از نمونه آیین‌نامه و شیوه تبلیغاتی را به منظور بهره ‌برداری در اختیار این سازمان قرار دهد.

دعوت از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه مطبوعات و مسئول انجمن‌ صنفی چایخانه‌داران و کانونهای تبلیغاتی در جلسه‌ای به منظور اجرای طرح و نحوه تبلیغ برای واحدهای صنفی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در خصوص مشاهده نوشت ‌افزارهای تقلبی در بازار نیز مقرر شد تا رئیس اتحادیه کتاب‌ فروشی موارد را به واحد بازرسی و نظارت اصناف اطلاع دهد تا موضوع پیگیری و در نهایت توسط کمیسیون بازرسی مجمع مورد ارزیابی قرار گیرد.

شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب اتحادیه صنف کتاب‌ فروشان و ارسال فهرست مربوط به منظور پلمپ به اداره اماکن نیروی انتظامی از دیگر مصوبات این جلسه بود.