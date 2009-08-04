لزوم معرفی وزرای کارآمد به مجلس توسط رئیس جمهور/ اعلام شاخص های کارآمدی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی شامگاه دوشنبه در حاشیه همایش بررسی فرهنگ ایثار و شهادت در عصر انتظار که در مجتمع امام خمینی (ره) قم برگزار شد طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم وزرا با رعایت معیار‌‌های دینی و اسلامی به مجلس معرفی شوند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت معرفی وزرای کارآمد به مجلس از سوی رئیس جمهور به تبیین ویژگی‌های وزرای کارآمد پرداخت و گفت: وارستگی اخلاقی، تجارب مدیریتی کافی، داشتن تخصص در حوزه‌های مربوطه، خلاقیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری و ... از جمله شاخصهایی است که وزرا باید داشته باشند.



نائب رئیس مجلس تاکید کرد: کارایی بیشتر وزرا افزایش کارایی نظام را به دنبال خواهد داشت.



حجت‌ الاسلام ابوترابی افزود: امید است وزرای پیشنهادی با رعایت این شاخصها به مجلس معرفی شوند و نمایندگان نیز با در نظر گرفتن این شرایط و هماهنگی لازم با رئیس جمهور نسبت به بررسی صلاحیتها و رای اعتماد اقدام کنند.