لزوم معرفی وزرای کارآمد به مجلس توسط رئیس جمهور/ اعلام شاخص های کارآمدی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی شامگاه دوشنبه در حاشیه همایش بررسی فرهنگ ایثار و شهادت در عصر انتظار که در مجتمع امام خمینی (ره) قم برگزار شد طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم وزرا با رعایت معیارهای دینی و اسلامی به مجلس معرفی شوند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت معرفی وزرای کارآمد به مجلس از سوی رئیس جمهور به تبیین ویژگیهای وزرای کارآمد پرداخت و گفت: وارستگی اخلاقی، تجارب مدیریتی کافی، داشتن تخصص در حوزههای مربوطه، خلاقیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری و ... از جمله شاخصهایی است که وزرا باید داشته باشند.
نائب رئیس مجلس تاکید کرد: کارایی بیشتر وزرا افزایش کارایی نظام را به دنبال خواهد داشت.
حجت الاسلام ابوترابی افزود: امید است وزرای پیشنهادی با رعایت این شاخصها به مجلس معرفی شوند و نمایندگان نیز با در نظر گرفتن این شرایط و هماهنگی لازم با رئیس جمهور نسبت به بررسی صلاحیتها و رای اعتماد اقدام کنند.
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