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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

ابوترابی عنوان کرد:

لزوم معرفی وزرای کارآمد به مجلس توسط رئیس جمهور/ اعلام شاخص های کارآمدی

لزوم معرفی وزرای کارآمد به مجلس توسط رئیس جمهور/ اعلام شاخص های کارآمدی

قم - خبرگزاری مهر: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت معرفی وزرای کارآمد از سوی رئیس جمهور به مجلس تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی شامگاه دوشنبه در حاشیه همایش بررسی فرهنگ ایثار و شهادت در عصر انتظار که در مجتمع امام خمینی (ره) قم برگزار شد طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم وزرا با رعایت معیار‌‌های دینی و اسلامی به مجلس معرفی شوند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت معرفی وزرای کارآمد به مجلس از سوی رئیس جمهور به تبیین ویژگی‌های وزرای کارآمد پرداخت و گفت: وارستگی اخلاقی، تجارب مدیریتی کافی، داشتن تخصص در حوزه‌های مربوطه، خلاقیت اعتقادی، اخلاقی و رفتاری و ... از جمله شاخصهایی است که وزرا باید داشته باشند.

نائب رئیس مجلس تاکید کرد: کارایی بیشتر وزرا افزایش کارایی نظام را به دنبال خواهد داشت.

حجت‌ الاسلام ابوترابی افزود: امید است وزرای پیشنهادی با رعایت این شاخصها به مجلس معرفی شوند و نمایندگان نیز با در نظر گرفتن این شرایط و هماهنگی لازم با رئیس جمهور نسبت به بررسی صلاحیتها و رای اعتماد اقدام کنند.

کد مطلب 923477

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