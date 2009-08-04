حاشیه نشینی در گرگان به معضل تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم حاجی محمدی شامگاه دوشنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: روند منفی مدیریت شهری موجب شده تا این پدیده از رونق بدی برخوردار شده و نگران کننده است.

وی اظهار داشت: برای کاهش این پدیده نیاز به تعامل و همکاری بخشهای مختلف و آموزش شهروندی و فرهنگسازی داریم.

وی خاطرنشان کرد: تعاملات به صورت جدی برای کنترل این پدیده وجود ندارد که در توسعه غیرمتعارف شهر گرگان نقش مهم داشته است.

به گفته حاجی محمدی، روند حاشیه نشینی در شهر گرگان از دو سال قبل شتاب بیشتری گرفته است و این سکونتگاه های غیر رسمی شهر را به شکست می برد.

رئیس شورای شهر گرگان بیان داشت: برای جلوگیری از این معضل نیاز به همکاری جدید دستگاه های اجرایی وجود دارد و یکسری مسائل نیز باید از سوی شورا و شهرداری پیگیری شود.

وی یادآور شد: شناسایی بافتهای فرسوده و نوسازی املاک بلوارهای الغدیر، اسلام آباد از جمله برنامه هاست تا حاشیه نشینی شهر از این وضعیت خارج شود.

وی عنوان کرد: ساخت و سازها با نمای جدید و واگذاری ملک و مسکن با قیمت مناسب از دیگر طرحهایی است که با همکاری بخش خصوصی درحال انجام است.