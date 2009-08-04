وضعیت رشته کبدی در گلستان مطلوب است

رمضانعلی دولو در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: لرستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان از دیگر استانهای برتر و صاحب نام در این رشته ورزشی است.

وی اظهار داشت: وضعیت رشته کبدی در کشور رو به رشد و توسعه بوده و اکنون در تمامی استانهای کشور بین مردان و زنان فعال است.

وی خاطرنشان کرد: در المپیاد ایران که سال گذشته در کشور برگزار شد، حدود 500 استعداد جدید در کشور شناسایی شد و نشان داد که ورزشکاران خوبی در کشور وجود دارند.

به گفته دولو، در حال حاضر از نظر تجهیزات مشکل چندانی در این رشته ورزشی وجود ندارد و در برخی مناطق از نظر "تاتامی" با کمبود روبرو هستیم.

دبیر فدراسیون کبدی ایران از برگزاری چهارمین دوره لیگ کبدی از 29 مرداد ماه در کشور خبر داد و بیان داشت: 14 تیم برای این دوره از مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

وی یادآور شد: ورزش کبدی با اینکه چند سالی در کشور به صورت رسمی آغاز به کارکرده است اما روند روبه رشد این ورزش مطلوب است.

دولو برای شرکت در اولین دوره اردوی آمادگی تیم ملی کبدی داخل سالنی به گلستان سفر کرده است.