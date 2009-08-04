توان رقابتی واحدهای صنعتی گلستان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تولیت شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: نبود ناوگان حمل و نقل مناسب، تامین نشدن نقدینگی مورد نیاز، کاهش قیمتهای جهانی و توان رقابت پذیری واحدهای صنعتی از جمله مشکلات فراروی صادرکنندگان است.

وی اظهار داشت: در چهارماه اول سال جاری حدود 25 درصد برنامه صادرات صنعتی و معدنی استان محقق شد و در این مدت 12 میلیون و 33 هزار دلار کالای صنعتی و معدنی از استان به خارج صادر شد.

تولیت یادآور شد: این کالاها به کشورهایی نظیر عراق، روسیه، هندوستان، ترکیه و آسیای میانه صادر شده و شامل رنگهای ساختمانی و صنعتی، نوشابه، روعن موتور، فرآورده های لبنی و رب گوجه فرنگی است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان صادرات صنعتی استان مربوط به شرکت صنایع شیر فجر استان بوده که حدود پنج میلیون دلار کالا صادر کرده است.

به گفته تولیت، امسال 50 میلیون دلار کالای صنعتی و معدنی از استان به خارج از کشور صادر می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان بیان داشت: تامین زیرساختهای صادراتی و توسعه تجارت خارجی از سیاستهای سازمانهای ذیربط است.

وی از تشکیل ستاد بهترینها در این سازمان خبر داد و گفت: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد انگیزه برای بهینه کردن عملکرد و محیط کار کارکنان، ستاد بهترینها در سازمان صنایع و معادن استان گلستان تشکیل شد.

بیش از 800 واحد صنعتی و معدنی در گلستان فعالیت دارد.