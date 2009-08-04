اربابی حق انتقاد از کمیته انضباطی را ندارد / عدالت را اجرا می کنیم

سیروس رضایی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: نمی خواهم جواب سخنان اربابی را بدهم. او در اندازه ای نیست که از کمیته داوران انتقاد کند. وی اگر ادعایی دارد مکتوب بیان کند تا پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: شهرام اربابی هم یک داور است همانند سایر داوران و اگر قرار باشد اینگونه مسائل تداوم یابد من هم حرف هایی زیادی برای گفتن دارم که با خویشتن داری از بیان آنها خودداری می کنم.

رئیس کمیته داوران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تمامی داورانی که با کمیته دوران همکاری دارند در یک نوبت بندی قرار دارند که بر اساس همین لیست نیز برای قضاوت مسابقات مختلف به اتحادیه آسیا و فدراسیون جهانی معرفی می شوند.

رضایی افزود: اگر داوری با رابطه و رایزنی برای مسابقاتی دعوت می شود به شراط آنکه با فدراسیون همکاری داشته باشد و نوبت او نیز رسیده باشد هزینه های اعزام او را پرداخت می کنیم در غیر اینصورت هیچ هزینه های پرداخت نمی کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ادامه این روند مقابله با تصمیم فدراسیون جهانی است گفت: ما می خواهیم با فدراسیون جهانی تعامل داشته باشیم و این تعامل باید متقابل باشد. هدف ما حمایت از حقوق داورانی است که در طول سال فعالیت دارند ولی به هیچ مسابقه ای اعزام نمی شوند.

رئیس کمیته داوران در پایان گفت: در انتخاب داور مستقل عمل می کنیم و در این راه عدالت را بیش از هر چیزی مدنظر قرار می دهیم.