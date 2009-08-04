مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ دقیق نتایج آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی اعلام شد

28 مرداد آخرین فرصت معرفی کابینه به مجلس

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد: احتمال کاهش 20 درصدی قیمت برنج

رشد نرخ بیکاری مهمترین چالش برنامه پنجم

تلاش سوئیس برای آزادی 3 آمریکایی در ایران



اعتماد:

غیبت هاشمی، میرحسین، کروبی و خاتمی در مراسم تنفیذ

ورشکستگی صنایع دریایی و آلومینیوم ایران پس از ایران خودرو

با گذشته سه روز از اعترافات ابطحی و عطریانفر جریان دارد؛ ادامه واکنش ها به دادگاه اصلاح طلبان

اعتماد ملی :

به رغم انتشار تصاویر شمش های طلا از تلویزیون ترکیه؛ خروج 5/18 میلیارد دلار ارز و طلا تکذیب شد

مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم احمدی نژاد با تاکید بر شناسایی و مواخذه آسیب زنندگان: باید از آسیب دیدگان حمایت کرد

خبرگزاری ها اعلام کردند: تذکر کتبی زارت ارشاد به اعتماد ملی

ایران :

رهبر معظم انقلاب در مراسمی باشکوه دولت، مجلس و قوه قضائیه را به همدلی و یاری یکدیگر فرا خواندند؛ رای ملت به رئیس جمهور شجاع، سختکوش و هوشمند را تنفیذ می کنم

عضو شورای عالی مسکن خبر داد: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برای جوانان

با توافق مجلس و وزارت بهداشت رقم خورد؛ عمره ماه مبارک رمضان در آستانه توقف



ابرار:

آغاز تولید آزمایشی مینیاتور از مهرماه

عضو کمیسیون صنایع: قدرت خرید مردم کاهش یافته است

در کمیسیون برنامه و بودجه؛ تحقیق و تفحص مجلس از سفرهای استانی دولت تصویب شد

تنفیذ حکم محمود احمدی نژاد توسط رهبر انقلاب

ابتکار:

دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد با حکم رهبر انقلاب آغاز شد؛ تنفیذ متفاوت

زمزمه های مرجعیت آیت الله شاهرودی

ترقی: اعترافات اخیر وابستگی اصلاح طلبان را نشان داد

اطلاعات:

ذخایر میدان نفتی مسجد سلیمان 5 میلیارد بشکه اعلام شد

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری: اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام است

ناتو و سازمان ملل خواستار گفتگوی دولت افغانستان با طالبان شدند

جزئیات نظام جدید طبقه بندی مشاغل

تفاهم:

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم احمدی نژاد: اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام است

نفت به هفتاد رسید

مهمترین پرسش پیش روی برنامه پنجم؛ با بیکاری چه می کنید؟

تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم احمدی نژاد: اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام است

کاظم جلالی به دلایلی نامشخص استعفا داد: خداحافظی سخنگوی ویژه

مجلس و دولت درباره توقف عمره رمضان به توافق رسیدند

تجارت خارجی ایران در چهار ماهه امسال؛ کاهش 17 درصدی صادرات غیرنفتی

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: جمهوریت و اسلامیت از هم جدا نیستند

مدیریت ورزش به چه کسی سپرده خواهد شد

جام جم گزارش می کند؛ آلودگی دریاها در کمین مسافران تابستانی

جوان:

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ رأی ملت به دکتر احمدی نژاد: برخی خواص در امتحان انتخابات مردود شدند

در پی افشاگری های اخیر رخ داد؛ آغاز موج استعفا در احزاب دوم خردادی

سفر عمره در ماه مبارک رمضان متوقف می شود



جمهوری اسلامی:

آغاز تولید فاکتور 8 نوترکیب از پاییز امسال

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست جمهوری: اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام است مسئولان با رفتار خود آن را افزایش دهند

کاهش شدید سرمایه گذاری و رکود کاری در عسلویه

معاون وزیر بهداشت: قیمت دارو در نیمه دوم سال افزایش می یابد

حمایت:

مقام معظم رهبری: دولت دهم متعلق به همه رأی دهندگان است

برای جلوگیری از شیوع آنفولانزا؛ سفر به حج عمره ممنوع شد

معاون دادستان تهران: متهمان اخیرمی توانند از وکیل استفاده کنن

حیات نو:

رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم احمدی نژاد: اگر فکر و بصیرت نداشته باشیم از دشمنان ضربه می خوریم

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت: آمار مبتلایان به آنفولانزا سه رقمی شد

کشتی آزاد نوجوانان آسیا؛ ایران در رقابت با قزاقستان نایب قهرمان شد

حزب الله:

رهبرمعظم انقلاب در مراسم تنفیذ رئیس جمهوری دهم: اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام است

فشار آمریکا برای تاخیر در تعطیلی اردوگاه اشرف

لنکرانی: رئیس جمهور من را برکنار نکرد

کودتا در قطر ناکام ماند

خبر:

رهبرمعظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم احمدی نژاد: امیدوارم به دیدگاه منتقدان توجه شود

فرجام مبهم خروج 18 میلیارد دلار



خراسان:

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکترمحمود احمدی نژاد تبیین فرمودند: پیام های انتخابات و وظایف دولت آینده

عضو شورای عالی مسکن: طرح خانه دار کردن جوانان امسال نهایی می شود

ولخرجی سرسام آور تیم های فوتبال دولتی با پول مردم

دنیای اقتصاد:

دیروز از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفت؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد

با موافقت دولت حج عمره ممنوع شد

18 شهریور انجام می شود؛ عرضه بلوک مدیریتی مخابرات

سیاست روز:

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری تاکید کردند: قدرشناسی عملی از نعمت حضور ملت، امتحان رئیس جمهور

در گفت و گو با نمایندگان مجلس مطرح شد؛ دولت با مجلس تعامل بیشتری به خرج دهد

به دنبال خرید سهام ایران خودرو توسط سایپا؛ بذر ادغام جوانه می زند

فرهنگ آشتی:

مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ رئیس جمهور: باید از آسیب دیدگان حمایت کرد

طرح کودتای نظام در قطر خنثی شد

نفدینگی صنایع داروسازی کشور را تهدید می کند

کاروکارگر:

رهبرمعظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد: اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام است

آیت الله صافی گلپایگانی: همگان را به اتحاد و رعایت انصاف توصیه می کنم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: طرح بنگاه های زود بازده در کاهش ضریب بیکاری موثر نبود

کیهان:

در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور؛ رهبر انقلاب: با مسجد ضرار نمی توان مردم را فریب داد

از سوی گمرک ایران؛ انتقال 5/18 میلیارد دلار پول و طلا به خارج تکذیب شد

دومین جلسه دادگاه متهمان آشوب ها پنجشنبه برگزار می شود

گسترش:

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ رئیس جمهوری: اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام است

والیبال قهرمانی جوانان جهان؛ ایران امروز با کوبا مصاف می دهد

معاون وزیر صنایع و معادن خبرداد: برخورد قاطع با پیمانکاران معدنی سهل انگار

وطن امروز:

بازار سرمایه در انتظار عرضه شرکت های نفتی: سهام پالایشگاه نفت به بخش خصوصی واگذار می شود

دکتر احمدی نژاد در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری: مردم در انتخابات بار دیگر گفتمان انقلاب اسلامی و راه امام را برگزیدند

فعالان سیاسی پاسخ دادند: چرا رجوی از موسوی حمایت کرد؟

همبستگی:

مقام معظم رهبری در مراسم حکم تنفیذ ریاست جمهوری دهم: اعتماد مردم سرمایه اصلی نظام است

رشد نرخ بیکاری مهمترین چالش دولت در برنامه پنجم

قدردانی 203 نماینده مجلس از خدمات سردار رویانیان

همشهری:

مقام معظم رهبری: رئیس جمهور و دولت دهم متعلق به همه رأی دهندگان است

عمره رمضان متوقف می شود

پاسخ رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری: وزیر راه از صنعت هوانوردی کشور بی اطلاع است

هدف واقتصاد:

به منظور مقابله با تحریم های آمریکا صورت گرفت؛ آغاز فاز اول خودکفایی 48 ساعته از واردات بنزین

شمار مبتلایان به آنفولانزای خوکی سه رقمی شد

محاسبه قیمت واقعی CNG در ایران بر مبنای 60 درصد قیمت بنزین