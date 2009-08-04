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۱۳ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۰۶

"بلور باران" دیروز کلید خورد

"بلور باران" دیروز کلید خورد

فیلم تلویزیونی "بلور باران" به کارگردانی شاهد احمدلو و بازی علیرضا خمسه دیروز 12 مردادماه در لوکیشنی واقع در دربند کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی حسین طاهری و بر مبنای فیلمنامه ایمان افشاریان به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود و دیروز در کنار خمسه احمدرضا اسعدی و شهرزاد کمال‌زاده هم مقابل دوربین رفتند. در فیلم "بلور باران" خمسه نقش متفاوتی را بازی می‌کند.

در این فیلم خمسه در نقش مترجم کتاب‌های رمان فرانسوی ظاهر می‌شود. این شخص که مجید قریب نام دارد در طول داستان مجبور می‌شود با شروع ترم جدید دانشگاهی میزبان پری برادرزاده‌اش باشد، اما این مهمان با حضورش وقایعی را رقم می‌زند که زندگی مجید را دستخوش تغییر می‌کند.

عوامل "بلور باران" عبارتند از مهرداد یزدانی مدیر برنامه‌ریزی و دستیار کارگردان، محسن فلاحی مدیر تصویربرداری، علیرضا نیازی صدابردار، محمد قومی طراح گریم، ملیحه کورش‌زاده منشی صحنه، نازنین توسلی طراح صحنه و لباس و وحید معدنی مدیر تولید.

کد مطلب 923501

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