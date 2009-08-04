نوسازی ناوگان عمومی جاده ای وارد مرحله جدیدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ، کلیات طرح نوسازی ناوگان عمومی جاده ای با هدف اصلاح ساختار مناسب حمل ونقل ، دستیابی به ترکیب بهینه ناوگان با رعایت استانداردهای مطلوب و دستیابی به اهداف کمی نوسازی ناوگان براساس برنامه پنجم توسعه والزامات قانونی که قبلاً از سوی این سازمان تهیه و به کار گروه توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ارایه شده بود ، پس از بررسی مفاد طرح ، تصویب و برای اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ شد.

شهریار افندی زاده رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به مفاد این طرح اظهار داشت : در راستای برنامه های کلان وزارت راه و ترابری و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای طرح جامع نوسازی ناوگان عمومی بخش حمل و نقل جاده ای به ستاد حمل و نقل و سوخت کشور ارایه شد که به تصویب مراجع ذی ربط رسید که براساس این مصوبه ، تعداد 12 هزار و 813 دستگاه خودرو سنگین فرسوده شامل 8813 دستگاه کامیون ، 1500 دستگاه اتوبوس و 2500 دستگاه مینی بوس از رده خارج می شوند و به همین میزان وسیله جدید با ارائه تسهیلات بانکی مناسب وارد ناوگان عمومی می شود .

وی افزود: بر اساس این طرح مقرر است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای نوسازی ناوگان سنگین کشور مبلغ 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی اختصاص داده و در اختیار بانک های عامل دولتی قرار دهد.

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای خاطرنشان کرد : برای اجرای طرح نوسازی ناوگان عمومی جاده ای ، وزارت نفت نیز مبلغ 2300 میلیارد ریال کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات نوسازی ناوگان را از منابع داخلی خود تأمین خواهد کرد.

افندی زاده با اشاره ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده اظهار داشت : فعالیت ناوگان فرسوده باعث افزایش مصرف سوخت ، افزایش هزینه نگهداری و تعمیرات ، مشکلات ایمنی و ترافیکی ، افزایش زمان سفر ، آسیب به زیر ساخت های حمل ونقل و کاهش بهره وری و افزایش آلودگی های زیست محیطی می شود که با نوسازی ناوگان می توان این مشکلات را مرتفع کرد، ضمن اینکه در الزامات قانونی برنامه چهارم توسعه و مصوبات ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت نیز نوسازی ناوگان عمومی تصریح شده است.

وی افزود: در حال حاضر 246 هزار و 442 دستگاه ناوگان عمومی باری با عمرمتوسط 9/17 سال در کشور فعالیت دارند که بیش از یکصد هزار دستگاه کامیون دارای سن بالای 25 سال هستند که ضرورت دارد این کامیون ها نوسازی شوند، همچنین سن ناوگان مینی بوسی نیز بالغ بر 9/23 سال است که در اولویت برنامه نوسازی قرار دارند.

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای خاطرنشان کرد: با مطالعه اجمالی از میزان مصرف سوخت ناوگان قدیمی و مقایسه آن با ناوگان جدید مشاهده می شود ظرف مدت ده سال می توان از محل صرفه جویی مصرف سوخت ، هزینه خرید یک دستگاه خودروی جایگزین را تأمین کرد.

وی با اشاره به میزان تسهیلات پیش بینی شده برای نوسازی ناوگان گفت : در طرح پیشنهادی سازمان میزان کل تسهیلات نوسازی ناوگان طی سالهای 1388 تا 1393 پیش بینی شده که مقرر است در سال 1388 برای نوسازی 12 هزار و 813 دستگاه ناوگان فرسوده مبلغ 2/9182 میلیارد ریال تسهیلات و 1/324 میلیارد ریال یارانه بابت تفاوت سود پرداختی( در سال) و مبلغ 4/1966 میلیارد ریال به عنوان یارانه نقدی پرداخت شود.

افندی زاده افزود: در این طرح نوسازی 19500 ناوگان فرسوده در سال 1389 و 24500 دستگاه و به ترتیب سالهای 91 و 90 و 29500 دستگاه ناوگان فرسوده و طی سالهای1392 و 1393 با ارایه تسهیلات لازم ، یارانه نقدی و یارانه تفاوت سود پرداختی پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد : میزان تسهیلات وام در این طرح حداکثر 80 درصد قیمت تمام شده ناوگان نو پیش بینی شده و همچنین پرداخت میزان یارانه نقدی به ازای اسقاط ناوگان فرسوده در صورت تأمین اعتبار پیش بینی شده است ، ضمن اینکه میزان نرخ سود تسهیلات 5 درصد ومدت زمان بازپرداخت تسهیلات حداکثر 10 سال در نظر گرفته شده است که پیش بینی می شود با این روش قدرت خرید متقاضیان نوسازی ناوگان افزایش یافته و طی سالهای آینده میانگین سنی ناوگان کاهش یابد.