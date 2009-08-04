به گزارش خبرنگار مهر، پس از ماهها تعطیلی دورههای دانشافزایی زبان و ادبیات فارسی که توسط مرکز گسترش زبان فارسی (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) برگزار میشد دوره شصت و ششم با حضور تعدادی از بازآموزان خارجی زبان فارسی و با همکاری همکاری شورای گسترش زبان فارسی آغاز شد.
در این دوره برخلاف دورههای قبلی تنها دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی و جمعی از استادان یک کشور (سوریه) حضور دارند و تعداد آنها نیز 40 نفر است. این تعداد از دانشجویان خارجی اواخر هفته گذشته از دانشگاههای دمشق و حمس به تهران آمدهاند.
این دانشجویان سوری به شهر اصفهان سفر کرده اند که این سفر تا امروز ادامه مییابد. این دوره دانشافزایی زبان و ادبیات فارسی تا یک هفته دیگر ادامه خواهد شد.
همچنین قرار است دوره شصت و هفتم دانشافزایی زبان و ادبیات فارسی با حضور 30 نفر از دانشجویان و استادان این رشته از روسیه و آذربایجان در دانشگاه اصفهان برگزار شود. قرار است تا ماه مبارک رمضان و تعطیلی موقت دورههای مذکور، چند دوره دیگر با حضور دانشجویان لبنانی و سوری در چند شهر مختلف ایران برگزار شود.
پیشتر نیز قهرمان سلیمانی رئیس مرکز گسترش زبان فارسی (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) در گفتگویی با خبرنگار مهر با اعلام خبر ازسرگیری فعالیت متوقف مانده مرکز تحت سرپرستیاش گفته بود: دورههای شصت و ششم، شصت و هفتم و شصت و هشتم دانشافزایی زبان و ادبیات فارسی برای دانشجویان خارجی با همکاری شورای گسترش زبان فارسی در تهران (دانشگاه شهید بهشتی) و مشهد برگزار میشود.
شصت و پنجمین و آخرین دوره دانشافزایی زبان و ادبیات فارسی دانشجویان خارجی اوایل اسفند 87 با حضور دانشجویانی از 11 کشور جهان در مرکز گسترش زبان فارسی برگزار شده بود.پس از استعفای عباسعلی وفایی از ریاست این مرکز، برگزاری دورههای دانشافزایی مذکور هم به حالت تعلیق درآمد.
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