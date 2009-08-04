به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلمنامه را مت گرینالی نوشته که "کنترل" را در کارنامه دارد و در آن دوران کودکی جان لنون را روایت کرده است. داستان در لیورپول 1955 می‌گذرد و درباره جان 15 ساله است که در تلاش برای فرار از درگیری‌های میان مادر و عمه‌اش به موسیقی راک اند رول پناه می‌برد و با پل مکارتنی آشنا می‌شود.

"پسر ناکجاآباد" نخستین تجربه بازیگری آرون جانسن است که در آن نقش جان لنون را بازی می‌کند و کریستین اسکات تامس و آنا ـ ماری داف هم به ترتیب ایفای نقش عمه و مادر را بر عهده دارند. دیوید موریسی، دیوید ترلفال، تامس بوردی سنگستر به نقش مکارتنی جوان و سم بل تازه‌کار به نقش جرج هریسن دیگر بازیگران فیلم هستند.

ساندرا هبرون مدیر هنری جشنواره فیلم لندن درباره نمایش "پسر ناکجاآباد" در اختتامیه این جشنواره گفت: ما خوشحالیم که جشنواره لندن با نخستین تجربه کارگردانی سم تیلر ـ وود به پایان می‌رسد؛ فیلمسازی که حساسیت مرسوم و استعداد تصویری خود را برای روایت سال‌های شکل‌گیری یکی از نمادهای فرهنگی بریتانیا به کار گرفته است.

تایلر ـ وود هم گفت: انتخاب "پسر ناکجاآباد" برای نمایش در اختتامیه جشنواره فیلم لندن، شهری که در آن بزرگ شده‌ام و همچنان الهامبخش من است، واقعا شگفت‌انگیز است. شرکت وینستین حق پخش فیلم را در آمریکا به عهده دارد و هان‌وی فیلمز هم آن در بازار بین‌المللی پخش خواهد کرد. "پسر ناکجاآباد" 26 دسامبر در بریتانیا به نمایش درمی‌آید.

همانطور که پیشتر اعلام شده بود پنجاه و سومین جشنواره فیلم لندن روز چهاردهم اکتبر با نخستین نمایش جهانی انیمیشن سینمایی "آقای فوکس شگفت‌انگیز" به کارگردانی وس اندرسن آغاز می‌شود که به شیوه کلاسیک استاپ‌موشن تولید شده است. فهرست فیلم‌های حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره نهم سپتامبر اعلام می‌شود.