کلاسهای 38 نفره در موارد اضطراری تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه کنفرانس نظام خلاقیت و نوآوری که عصر دوشنبه در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که چرا در دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی که به تازگی ابلاغ شده باز هم اجازه تشکیل کلاس با تعداد بالای دانش آموز یعنی 40 نفر داده شده، گفت: در طرح ساماندهی نیروی انسانی شاخص تراکم در هر مقطع تحصیلی با توجه به تعداد دانش آموزان در سال تحصیلی قبل و معلمان آنها تعیین شده است.

وی ادامه داد: شاخصهای ما نشان می دهد که در برخی از استانها متوسط تعداد نفرات در کلاسهای مقطع ابتدایی 15 نفر یا در شهرها 25 نفر است که چون توزیع جمعیت در مناطق مختلف متفاوت است ما از هر استان خواسته ایم که مناطق خود را با توجه به میانگین سال گذشته با یک انحراف نیم نفره تنظیم کنند.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه افزایش جمعیت کلاسها در مناطق پرتراکم شهری همچون جنوب تهران صورت می گیرد و منظور میانگین کل کشور نیست، اظهار کرد: به هر حال در برخی از مناطق که مهاجرت پذیر است ممکن است تراکم تعداد نفرات در کلاسها تا آماده شدن مدارس جدید بیش از حد استاندارد باشد که گفته ایم این تعداد در کلاسهای ابتدایی بیش از 36 نفر و راهنمایی بیش از 38 نفر نشود.

علی احمدی افزود: همچنین در برخی از مدارس که با تقاضای بیش از حد والدین روبرو هستند، به انجمن اولیا و مربیان اختیار داده شده است که خود در این باره تصمیم بگیرند به نحوی که از تراکم غیرمجاز کلاسها جلوگیری شود.