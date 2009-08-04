سایت دائمی بازیهای بومی ساحلی در کردستان راه اندازی می شود

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای توجه به ورزش های بومی و همچنین برگزاری رقابت های مختلفی استانی و ملی سایت دائمی ورزش های بومی ساحلی استان کردستان در حاشیه سد وحدت سنندج تاسیس می شود.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال چشم گیر روستائیان از اولین دوره بازی های بومی و ساحلی استان کردستان و در راستای توجه هر چه بیشتر به حفظ و گسترش ورزش های محلی و بومی این استان سایت دائمی ورزش های بومی و ساحلی در سنندج و در نزدیکی سد وحدت این شهر راه اندازی خواهد شد.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان یادآور شد: تربیت بدنی استان کردستان سعی می کند که اعتبارات مورد نیاز برای این مهم را از محل اعتبارات سال جاری تامین و در پائیز امسال این سایت را تاسیس و راه اندازی نماید.

شفیعی یادآور شد: استان کردستان با توجه به تنوع فرهنگی و همچنین گستردگی منطقه ای دارای بازی های بومی و محلی بسیاری زیبایی است که متاسفانه به دلیل گذشت زمان و عدم توجه به آنها، بعضی از این بازی ها در مرز فراموشی قرار دارند که تربیت بدنی کردستان در کنار گسترش ورزش همگانی و قهرمانی تلاش خواهد کرد که در راستای حفظ این بازی های محلی و بومی برنامه ریزی نماید.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره های بهاره و پائیزه بازی های بومی و محلی کردستان افزود: همچنین در سال جاری و از محل اعتبارات دور دوم سفر هیئت دولت سایت بازی های بومی و محلی کردستان در روستای دزلی شهرستان سروآباد تاسیس و راه اندازی خواهد شد.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان در پایان اظهار امیدواری کرد: که با همکاری بخشداری ها و دهیاری های استان کردستان زمینه برگزاری بازی های بومی و محلی در تمامی نقاط روستایی استان مهیا شود.