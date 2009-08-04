لیگ برتر جودو 10 تیمی شد/ کناره گیری مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در فصل جدید مسابقات جودو لیگ برتر باشگاه‌های کشور تا به امروز 10 تیم اعلام آمادگی کرده‌اند که بر اساس اعلام سازمان لیگ این تیم‌ها باید برای ثبت نام از تاریخ 15 مردادماه اقدام کنند.

مهرام که فصل قبل با هدایت محمود میران، سرمربی فعلی تیم ملی عنوان نایب قهرمانی را کسب کرده بود با وجود اعلام آمادگی قبلی از حضور در این مسابقات انصراف داد.

تیم جودو پاس نیز پس از دوسال غیبت در مسابقات جودو لیگ برتر باشگاه‌های کشور برای حضور دوباره در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده است. مسئولان سازمان لیگ هنوز به درخواست این تیم پاسخی نداده‌اند.

برای حضور در مسابقات جودو لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های پارس جنوبی، مقاومت، نیروی زمینی، پاس خراسان رضوی، هیئت جودو چالوس، ستاد ارتش، بهشاد چناران، استانداری خراسان شمالی، خوزستان و توحید اعلام آمادگی کرده‌اند.