توقف عمره رمضان برای کاهش آمار مبتلایان به آنفلوانزای A

نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسئولان وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط با نظام سلامت کشور به منظور بررسی آخرین اقدامات در زمینه پیشگیری از آنفلوانزای نوع A روز گذشته در مجلس برگزار شد.
شهریاری با اشاره به حضور رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و تنی چند از اعضای کمیته کشوری آنفلوانزا در جلسه روز گذشته با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: این توافق باعث خواهد شد که سازمان حج و زیارت در عدم اعزام زائران به عمره رمضان جدی تر باشد. چون اگر به این توصیه وزارت بهداشت گوش ندهد باید پاسخگوی عواقب آن باشد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این توافق می بایست از طریق وزارت بهداشت به دولت اعلام شود و دولت نیز آن را به سازمان حج و زیارت ابلاغ کند.
پیش از این وزیر بهداشت از احتمال لغو اعزام عمره گذران در ماه مبارک رمضان خبر داده بود.
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