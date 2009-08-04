توقف عمره رمضان برای کاهش آمار مبتلایان به آنفلوانزای A

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به همه گیری ویروس آنفلوانزای نوع A و روند رو به افزایش ابتلا به این بیماری، می بایست با تدبیر راهکارهایی نسبت به پیشگیری از ابتلا به این بیماری جلوگیری کرد.

نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسئولان وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط با نظام سلامت کشور به منظور بررسی آخرین اقدامات در زمینه پیشگیری از آنفلوانزای نوع A روز گذشته در مجلس برگزار شد.

شهریاری با اشاره به حضور رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و تنی چند از اعضای کمیته کشوری آنفلوانزا در جلسه روز گذشته با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: این توافق باعث خواهد شد که سازمان حج و زیارت در عدم اعزام زائران به عمره رمضان جدی تر باشد. چون اگر به این توصیه وزارت بهداشت گوش ندهد باید پاسخگوی عواقب آن باشد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این توافق می بایست از طریق وزارت بهداشت به دولت اعلام شود و دولت نیز آن را به سازمان حج و زیارت ابلاغ کند.

پیش از این وزیر بهداشت از احتمال لغو اعزام عمره گذران در ماه مبارک رمضان خبر داده بود.