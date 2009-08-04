پل خواجوی اصفهان دیگر ارزش تاریخی ندارد

مجدالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: روند تصمیم سازی و تصمیمگیری در مورد حفاظت و مرمت از آثار تاریخی در کشور بیمار است و متاسفانه در بحث آثار تاریخی متولیان زیادی وجود دارد و هر کدام از آنها نیز ادعای مرمت و بازسازی آثار را دارند و در این شرایط است که آسیب جدی به میراث فرهنگی کشور وارد می شود.

این کارشناس میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به اینکه بخشهای زیادی از پل خواجو بدلیل عدم رعایت قانون و بی بند و باری مسئولین از بین رفته است تاکید کرد: مرمت پل خواجوی اصفهان نیز بدلیل مرمت غیر اصولی و متولیان زیاد دچار این مشکل شده است به طوری که به جای سازمان میراث فرهنگی توسط سازمان نوسازی شهرداری بهسازی شده است.

پیش از این حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود که در اصفهان تا کنون هیچگاه سازمان میراث فرهنگی شانس نداشته و از وجود مدیریت توانا و شایسته محروم بوده است و طی این سالها از مدیریت میراث فرهنگی در اصفهان ضمن اینکه اقدام جدی و خاصی را شاهد نبوده ایم، شاهد تخریب آثار مهمی چون پل خواجو نیز هستیم.

رحیمی با اشاره به اینکه بر اساس قانون هر گونه مرمت، پاکسازی و حفاظت از آثار تاریخی بر عهده سازمان میراث فرهنگی است گفت: اما در حال حاضر اینگونه نیست و سازمان میراث فرهنگی اول صبر می کند تا فاجعه ای رخ دهد بعد اقدام می کند.

کارشناسان معتقدند در مورد حفاظت از آثار تاریخی و باستانی قانون هست اما در اجرا و رفتار تناقض وجود دارد.

به گفته این کارشناس میراث فرهنگی در مرمت پل خواجو سنگهای سالم پل که متعلق به 500 سال قبل بوده برداشته شده و با نوسازی با سنگهای جدید صورت گرفته و سازه این پل که باید یکپارچه باشد متاسفانه از بین رفته است.

رحیمی با اشاره به اینکه در مورد مرمت پل خواجو سازمان در جریان نبوده است افزود: چنانچه با مشورت با سازمان عملیات مرمت پل انجام می شد حتما باید طرح مرمت قبل از اجرا به سازمان میراث ارجاع داده می شد در صورتی که اینچنین نشد. سازمان میراث فرهنگی تا زمانیکه فریاد مردم بلند نشود کاری انجام نمی دهد و تحت این شرایط نیز پل خواجو از بین رفته و دیگر به حالت اولیه باز نمی گردد.